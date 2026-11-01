दिल्ली से शिमला और धर्मशाला के बीच हवाई सेवा का विंटर शेड्यूल जारी, उड़ानों के समय में किया गया बदलाव

राज्य ब्यूरो, शिमला। नई दिल्ली-शिमला-धर्मशाला रूट पर एलायंस एयर की हवाई सेवाएं दो दिन के व्यवधान के बाद रविवार से पुनः सुचारू हो गईं। तकनीकी व आपरेशनल कारणों से बीते दो दिनों से यह सेवा प्रभावित चल रही थी, जिससे यात्रियों और पर्यटकों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा था। रविवार सुबह उड़ानों का संचालन शुरू होने से यात्रियों ने राहत की सांस ली है।

रविवार सुबह नई दिल्ली से एलायंस एयर का विमान शिमला स्थित जुब्बड़हट्टी हवाई अड्डे पर उतरा। इसके बाद विमान ने शिमला से धर्मशाला के लिए उड़ान भरी। धर्मशाला से वापसी के बाद यही फ्लाइट शिमला से नई दिल्ली के लिए रवाना हुई।