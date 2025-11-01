Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी सफलता, छेनू गैंग के दो गुर्गे गिरफ्तार; हाशिम बाबा गिरोह के सदस्य की हत्या का आरोप

    By RAKESH KR. SINGHEdited By: Sonu Suman
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 09:46 AM (IST)

    दिल्ली के सीलमपुर इलाके में हाशिम बाबा गैंग के सदस्य मिस्बाह की हत्या के आरोप में छेनू गैंग के दो गुर्गों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार, मिस्बाह पर 15 से अधिक गोलियां चलाई गईं। इस हत्याकांड में शामिल एक अन्य आरोपी अब्दुल्ला भी गिरफ्तार हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

    prefferd source google
    Hero Image

    दिल्ली पुलिस ने छेनू गैंग के दो गुर्गे को किया गिरफ्तार।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। उत्तर पूर्व दिल्ली के सीलमपुर इलाके में गुरुवार रात को हाशिम बाबा गैंग के सदस्य मिस्बाह (22) की ताबड़तोड़ फायरिंग में हत्या कर दी गई। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने इस हत्याकांड के आरोप में छेनू गैंग के नए गुर्गे प्रिंस गाजी और छेनू के एक रिश्तेदार को गिरफ्तार किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रिंस गाजी को तिहाड़ जेल के मंडोली में बंद गैंगस्टर छेनू ने हाल ही में अपने गैंग में शामिल किया था। दोनों ने मिलकर मिस्बाह पर 15 से अधिक गोलियां चलाईं, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मिस्बाह पर पहले से सात से अधिक आपराधिक मामले दर्ज थे, जिनमें हत्या, लूट और हथियारों का अवैध उपयोग शामिल है। उसी हत्याकांड में शामिल एक अन्य आरोपी अब्दुल्ला को उत्तर पूर्व दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

    अब्दुल्ला भी छेनू का रिश्तेदार है और उसके खिलाफ पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार, अब्दुल्ला और प्रिंस गाजी ने मिलकर यह वारदात को अंजाम दिया। घटनास्थल से खाली कारतूस बरामद किए गए हैं और सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। यह हत्या गैंगवार का हिस्सा मानी जा रही है, जहां हाशिम बाबा गैंग और छेनू गैंग के बीच पुरानी दुश्मनी चरम पर है।

    सूत्रों के मुताबिक, इस हत्याकांड को छेनू के भाई रिजवान ने प्लान किया और अंजाम दिलवाया। रिजवान छेनू गैंग का मुख्य ऑपरेटर है, जिसके खिलाफ भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। हत्या के बाद रिजवान भूमिगत हो गया है और पुलिस उसकी तलाश में छापेमारी कर रही है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि दिल्ली में गैंगवार बढ़ने से आम नागरिकों को खतरा हो सकता है, इसलिए सतर्क रहने की सलाह दी गई है।