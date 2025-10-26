दिल्ली के कुख्यात 'गला घोंटू' गैंग का सदस्य पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, डिलीवरी ब्वॉय से लूट के बाद चल रहा था फरार
दिल्ली पुलिस ने मुठभेड़ में 'गला घोंटू' गैंग के एक सदस्य को गिरफ्तार किया। आरोपी डिलीवरी ब्वॉय से लूट के बाद फरार था। गुप्त सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी की। भागने की कोशिश में आरोपी ने गोली चलाई, जवाबी कार्रवाई में वह घायल हुआ। आरोपी के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और पुलिस गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली के कुख्यात 'गला घोंटू गैंग' का एक सदस्य हिमांशु शनिवार रात बदरपुर फ्लाईओवर पार्क के पास पुलिस मुठभेड़ में पैर में गोली लगने के बाद पकड़ा गया। उसके पास से .32 बोर पिस्टल और कारतूस मिले।
हिमांशु पुल प्रह्लादपुर में बुधवार को एक फूड डिलीवरी एग्जीक्यूटिव की लूट के मामले में वांछित था। सीसीटीवी में वह और उसका साथी स्कूटर सवार को गला घोंटकर लूटते और भागते दिखे। पीड़ित ने रोकने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। पहले भी उसके खिलाफ अपहरण और लूट के केस दर्ज हैं।
घटना के बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने स्थानीय थाने के एसएचओ को निलंबन के दायरे में रखा। ये गैंग दो-दो की जोड़ी में बाइक पर सवार होकर पीड़ितों के पीछे से आता है, गला दबाकर बेहोश कर देता है और फिर सामान लूटकर फरार हो जाता है।
