दिल्ली के कुख्यात 'गला घोंटू' गैंग का सदस्य पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, डिलीवरी ब्वॉय से लूट के बाद चल रहा था फरार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली के कुख्यात 'गला घोंटू गैंग' का एक सदस्य हिमांशु शनिवार रात बदरपुर फ्लाईओवर पार्क के पास पुलिस मुठभेड़ में पैर में गोली लगने के बाद पकड़ा गया। उसके पास से .32 बोर पिस्टल और कारतूस मिले।

हिमांशु पुल प्रह्लादपुर में बुधवार को एक फूड डिलीवरी एग्जीक्यूटिव की लूट के मामले में वांछित था। सीसीटीवी में वह और उसका साथी स्कूटर सवार को गला घोंटकर लूटते और भागते दिखे। पीड़ित ने रोकने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। पहले भी उसके खिलाफ अपहरण और लूट के केस दर्ज हैं।