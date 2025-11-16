दिल्ली में मुफ्त बिजली योजना के लाभार्थी बढ़े, अक्टूबर में इतने उपभोक्ताओं को पहुंचा लाभ; देखें महीनेवार आंकड़े

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली में नि:शुल्क Electricity Bill प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ रही है। पूर्व की आम आदमी पार्टी की सरकार ने वर्ष 2015 में निश्शुल्क बिजली की योजना लागू की थी। इस बार विधानसभा चुनाव में यह मुद्दा बना था। आप नेता अपने चुनावी भाषणों में दावा करते थे कि भाजपा की सरकार आने पर निश्शुल्क बिजली योजना बंद कर दी जाएगी।

भाजपा ने आप नेताओं पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाते हुए जनकल्याणकारी योजनाएं लागू रखने की घोषणा की थी। दिल्ली के ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि भाजपा के सत्ता में आने के बाद इस योजना का लाभ उठाने वाले उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ी है। इससे आप नेताओं का झूठ उजागर हो गया है।

इस योजना के अंतर्गत 200 यूनिट तक मासिक खपत वाले उपभोक्ताओं से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। 201 से 400 यूनिट तक मासिक खपत पर 50 प्रतिशत सब्सिडी मिलती है। आंकड़ों के अनुसार प्रत्येक माह शून्य बिजली बिल वाले उपभोक्ताओं के साथ ही सब्सिडी प्राप्त करने वालों की संख्या बढ़ी है।

दिल्ली में लगभग 60 लाख घरेलू उपभोक्ता हैं। अक्टूबर में इस योजना के लाभार्थियों की कुल संख्या 49,64,036 है। इनमें शून्य बिजली बिल पाने वालों की संख्या 26,59,447 है। 23,04,590 उपभोक्ताओं को 50 प्रतिशत सब्सिडी मिली है। वहीं, पिछले वर्ष अक्टूबर में लाभार्थियों की कुल संख्या 47,79,071 थी, जिसमें निश्शुल्क बिजली बिल वाले 24,64,762 और 50 प्रतिशत सब्सिडी प्राप्त करने वाले 23,14,308 उपभोक्ता शामिल हैं। भाजपा सरकार ने अपने पहले बजट में ऊर्जा विभाग को 3843 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं जिसमें सब्सिडी के लिए 3,600 करोड़ रुपये हैं।