दिल्ली में रंगदारी के लिए रेस्टोरेंट पर फायरिंग, तीन नाबालिग समेत चार गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। जीटीबी एनक्लेव इलाके में रंगदारी के लिए रेस्तरां के सामने फायरिंग करने के मामले में शाहदरा जिला पुलिस के स्पेशल स्टाफ ने तीन नाबालिग समेत चार आरोपितों को पकड़ा है। बालिग आरोपित की पहचान विश्वास नगर निवासी मानव के रूप में हुई है।

यह भी सामने आया है कि घटना के वक्त रेस्तरां के गार्ड ने भी आरोपितों पर गोली चलाई थी, जिससे मानव घायल हो गया था। उसने डाक्टर से झूठ बोलकर अपना इलाज कराया था। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल स्कूटी, मोटरसाइकिल और मोबाइल बरामद किया है।

जीटीबी एन्क्लेव पुलिस थाने में 10 नवंबर को शाहदरा के पंचशील गार्डन की रहने वालीं बब्बर ने शिकायत दी थी। उसमें उन्होंने बताया था कि वह झिलमिल औद्योगिक क्षेत्र स्थित सिगार किचन एंड बार रेस्तरां की आपरेशंस हेड हैं। आरोप लगाया था कि गत नौ नवंबर की रात करीब 10:40 बजे वह और गार्ड रवि रेस्तरां के बाहर खड़े थे। तभी स्कूटी पर दो युवक रेस्तरां के सामने से गुजरे और गोली चलने जैसी आवाज सुनाई दी।

उसी दिन देर रात करीब 12:40 बजे वही स्कूटी और एक मोटरसाइकिल फिर रेस्तरां के बाहर रुके। मोटरसाइकिल सवारों ने उनकी ओर चार राउंड फायरिंग की, किसी तरह वह बाल-बाल बच गईं। गार्ड रवि ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से दो राउंड फायर कर आत्मरक्षा की। फायरिंग की आवाज पर रेस्तरां मालिक परमिंदर सिंह वहां पहुंच गए। उसके बाद बदमाशों ने उनको धमकियां दीं और फरार हो गए। आरोप था कि रंगदारी के लिए यह फायरिंग की गई। उनकी इस शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज का जांच शुरू की गई।

शाहदरा डीसीपी प्रशांत गौतम ने बताया कि जांच टीम ने वारदात स्थल का निरीक्षण किया। आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले। संदिग्धों के आने जाने के रूट ट्रेस किए। लगातार प्रयासों के बाद तीन नाबालिगों समेत चार आरोपित दबोचे गए। जिसमें एक बालिग आरोपित मानव से पूछताछ की गई।

पूछताछ के दौरान सामने आया कि योगेश शर्मा उर्फ योगी नाम का एक रंगदारी गैंग सक्रिय है। आरोपित उसके लिए यह काम कर रहे थे। योग ने नाबालिगों से जंगी इंटरनेट कालिंग एप के जरिए संपर्क किया और प्रति शूटर एक लाख रुपये का लालच दिया था। पूछताछ में सामने आया कि जिसे इन्हें शिकार बनाना होता था, यह पहले उसके यहां फायरिंग कराकर उसका वीडियो बनाते थे। फिर उस वीडियो को उसे भेज कर डराते और रंगदारी मांगते थे।

इस घटना में प्लान के मुताबिक पहली बार में वीडियो कैप्चर नहीं हुआ था। बाद में पांच लोग स्कूटी और मोटरसाइकिल पर दोबारा पहुंचे और कई राउंड फायर किए। गार्ड की जवाबी फायरिंग में आरोपित मानव घायल हो गया था, जिसने बाद में डाक्टर के यहां जाकर इलाज कराया और वहां पर बताया कि वह गिरकर घायल हुआ है।