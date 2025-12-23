Delhi Weather: दो दिन तक कोहरे से राहत के आसार, 26 दिसंबर से फिर बढ़ेगा दिल्ली में कुहासा

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। राजधानी में ठंड और कोहरे का सितम मंगलवार को भी बरकरार रहा। हालांकि मौसम विभाग ने हल्के से मध्यम स्तर के कोहरे का अनुमान जारी किया था, लेकिन कई जगह यह घना और बहुत घना भी रिकार्ड किया गया। इससे सुबह के समय दृश्यता के स्तर में भी गिरावट दर्ज की गई। सड़क और हवाई यातायात प्रभावित हुआ। हालांकि बुधवार और गुरुवार को कोहरे से कुछ राहत मिल सकती है। शुक्रवार से यह दोबारा बढ़ेगा।



मौसम विभाग के अनुसार यह कोहरे का ही असर रहा कि मंगलवार सुबह साढ़े सात बजे आइजीआइ और सफदरजंग दोनों एयरपोर्ट पर दृश्यता का स्तर केवल 50 मीटर रह गया। सुबह साढ़े आठ बजे तक एक घंटा यह इतना ही रहा। इसके बाद फिर इसमें सुधार होता गया।



मंगलवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 2.5 डिग्री अधिक 23.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.3 डिग्री अधिक 8.8 डिग्री दर्ज किया गया। हवा में नमी का स्तर 100 से 60 प्रतिशत रहा। रिज क्षेत्र मंगलवार को दिल्ली का सबसे ठंडा इलाका रहा। यहां का अधिकतम तापमान 22.8 डिग्री और न्यूनतम 7.6 डिग्री दर्ज हुआ।



मौसम विभाग ने बुधवार को सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर के कोहरे का पूर्वानुमान जताया है। दिन में आसमान साफ रहेगा। धूप भी खिली रहेगी। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 19 और नौ डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। गुरुवार को क्रिसमस पर भी कुछ ऐसा ही मौसम बना रहेगा। शुक्रवार को फिर से कोहरे का यलो अलर्ट जारी कर दिया गया है।