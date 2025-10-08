दिल्ली में आवागमन को सुगम बनाने के लिए सरकार का बड़ा फैसला, कई फ्लाईओवरों के निर्माण समेत चौड़ीं होंगी सड़कें

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। जुलाई में असफल होने के बाद, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने तीन फ्लाईओवरों के संरचनात्मक ऑडिट के लिए दोबारा निविदा जारी की है। यह निविदा दिल्ली के 18 फ्लाईओवरों के संरचनात्मक ऑडिट करने की विभाग की योजना का हिस्सा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जिन फ्लाईओवरों का ऑडिट किया जाना है, उनमें अफ्रीका एवेन्यू जंक्शन स्थित आईआईटी फ्लाईओवर, पुराना आरटीआर फ्लाईओवर और आउटर रिंग रोड पर मोदी मिल फ्लाईओवर शामिल हैं। लाला लाजपत राय मार्ग पर बारापुला नाले पर बनी पुलिया का संरचनात्मक ऑडिट भी इसमें शामिल है। इस कार्य की कुल लागत ₹7.22 मिलियन होगी।

सुरक्षा निरीक्षण, भार परीक्षण और मरम्मत के लिए प्रारंभिक और विस्तृत तकनीकी अनुमान तैयार किए जाएंगे। निर्माण पूरा होने पर संरचनाओं के लिए सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी किए जाएँगे। पुराने आरटीआर फ्लाईओवर पर क्रैश बैरियर गायब पाए गए हैं, जबकि मोदी मिल फ्लाईओवर पर सड़क की सतह क्षतिग्रस्त है। आईआईटी फ्लाईओवर पर विस्तार जोड़ों में दरारें और दोष पाए गए हैं।