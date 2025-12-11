दिल्ली में बाढ़ और जाम से मिलेगी बड़ी राहत, फ्लड कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग में 454 करोड़ के मेगा प्रोजेक्ट को हरी झंडी
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। लगभग एक दशक बाद, दिल्ली फ्लड कंट्रोल बोर्ड ने अपनी मीटिंग बुलाई। इसमें कई अहम फैसलों को मंज़ूरी दी गई, जो राजधानी की मोबिलिटी, ड्रेनेज कैपेसिटी और शहरी सुरक्षा को बदल देंगे। सिंचाई और फ्लड कंट्रोल मंत्री की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में नजफगढ़ ड्रेन और शाहदरा लिंक ड्रेन से जुड़े कई बड़े प्रोजेक्ट्स को मंज़ूरी दी गई।
इनमें झटीकरा से बसईदारापुर तक दोनों किनारों पर 453.95 करोड़ रुपये की लागत से दो-लेन सर्विस रोड बनाना और नजफगढ़ ड्रेन में जमा 9.1 मिलियन क्यूबिक मीटर पुरानी गाद हटाने के लिए बड़े पैमाने पर डिसिल्टिंग ऑपरेशन शुरू करना शामिल है।
बोर्ड ने सड़क चौड़ीकरण, एलिवेटेड कॉरिडोर और साइंटिफिक सिल्ट डिस्पोज़ल जैसे एडवांस्ड मोबिलिटी उपायों की स्टडी करने का भी निर्देश दिया। इसके अलावा, यमुनापार की तरफ कैलाश नगर ड्रेन की रीमॉडलिंग, टूटी हुई बाउंड्री वॉल को फिर से बनाने, शाहदरा लिंक ड्रेन को सुंदर बनाने और ट्रंक ड्रेन नंबर 1 के साथ एक एलिवेटेड रोड के लिए फ़ीज़िबिलिटी स्टडी को मंज़ूरी दी गई।
453.95 करोड़ का सर्विस रोड प्रोजेक्ट
मीटिंग का बड़ा फ़ैसला नजफ़गढ़ ड्रेन के दोनों किनारों पर मज़बूत दो-लेन सर्विस रोड बनाना था। छावला ब्रिज, बसईदारापुर और झटीकरा के बीच यह लगभग 57 km लंबा रास्ता UER-2, आउटर रिंग रोड और इनर रिंग रोड के पैरेलल चलता है। हालाँकि, इसका इस्तेमाल सालों से कम रहा है। एक बार बन जाने के बाद, यह कॉरिडोर एक तेज़, दूसरा और ज़्यादा कैपेसिटी वाला ट्रैवल रूट बन जाएगा।
नया रूट मुख्य सड़कों पर ट्रैफ़िक का लोड कम करेगा, इंडस्ट्रियल कनेक्टिविटी बढ़ाएगा, इमरजेंसी में दूसरा रास्ता देगा और वेस्ट और साउथ-वेस्ट दिल्ली में आने-जाने वालों को काफ़ी राहत देगा। इसे एक स्ट्रक्चर्ड सर्विस रोड नेटवर्क के तौर पर डेवलप करने से नजफगढ़, मटियाला, उत्तम नगर, विकासपुरी और वेस्ट दिल्ली में लाखों आने-जाने वालों को आने-जाने में आसानी होगी। बोर्ड ने निचले इलाकों में एक एलिवेटेड कॉरिडोर की फिजिबिलिटी की स्टडी का भी ऑर्डर दिया है।
ट्रंक ड्रेन नंबर 1 के साथ पांच किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड
पूर्वी दिल्ली के घनी आबादी वाले इलाकों को राहत देने के लिए, ट्रंक ड्रेन नंबर 1 के साथ एक एलिवेटेड रोड बनाने के लिए एक डिटेल्ड फिजिबिलिटी स्टडी को भी मंज़ूरी दी गई। यह कॉरिडोर भीड़भाड़ कम करेगा, ट्रैफिक को आसान बनाएगा और रेजिडेंशियल और कमर्शियल इलाकों तक सुरक्षित पहुंच सुनिश्चित करेगा।
इससे यमुना विहार, बाबरपुर, मौजपुर, मुस्तफाबाद, सीलमपुर, वेलकम, ओल्ड सीलमपुर, बिहारी कॉलोनी, विश्वास नगर और जगतपुरी के निवासियों को बहुत फायदा होगा। इस प्रोजेक्ट में शाहदरा लिंक ड्रेन का ब्यूटीफिकेशन, बाउंड्री वॉल का रिकंस्ट्रक्शन और कैलाश नगर ड्रेन की रीमॉडलिंग भी शामिल है।
मंत्री ने कहा कि सरकार सालों से चली आ रही संस्थाओं की अनदेखी को ठीक कर रही है। कई सालों से नालों पर ध्यान नहीं दिया गया, जिससे पानी भर गया, ट्रैफिक जाम हो गया और गंदगी का माहौल बन गया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार इस अनदेखी को दूर करने के लिए मिशन मोड पर काम कर रही है। आज लिए गए फैसलों से ग्रामीण दिल्ली और आस-पास की विधानसभा सीटों में रहने वाले लाखों लोगों को सीधी राहत मिलेगी।
-प्रवेश वर्मा, मंत्री, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण
