Delhi Fire News: दीपावली की रात संत नगर में आग, कई वाहन क्षतिग्रस्त; जांच में जुटी पुलिस
दिल्ली के संत नगर इलाके में दीपावली की रात आग लगने से कई गाड़ियां जल गईं। घटना से क्षेत्र में दहशत फैल गई, पर किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। दिल्ली फायर सर्विस ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। पुलिस आग लगने के कारणों की जांच कर रही है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है।
पीटीआई, नई दिल्ली। दीपावली के दौरान पूर्वी कैलाश के संत नगर इलाके में आग लगने की घटना सामने आई है, जिसमें कई वाहनों को नुकसान पहुंचा है। घटना के कारण आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया, हालांकि राहत की बात यह है कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।
दिल्ली फायर सर्विस की टीमें मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने में जुटी हैं। आग लगने के कारणों और नुकसान की पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। स्थानीय पुलिस और प्रशासन मामले की जांच कर रहे हैं, और आगे के विवरण की प्रतीक्षा की जा रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।