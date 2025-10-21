Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Delhi Fire News: दीपावली की रात संत नगर में आग, कई वाहन क्षतिग्रस्त; जांच में जुटी पुलिस

    By Sonu Suman Edited By: Sonu Suman
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 12:30 AM (IST)

    दिल्ली के संत नगर इलाके में दीपावली की रात आग लगने से कई गाड़ियां जल गईं। घटना से क्षेत्र में दहशत फैल गई, पर किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। दिल्ली फायर सर्विस ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। पुलिस आग लगने के कारणों की जांच कर रही है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है।

    prefferd source google
    Hero Image

    दीवाली की रात संत नगर इलाके में लगी आग।

    पीटीआई, नई दिल्ली। दीपावली के दौरान पूर्वी कैलाश के संत नगर इलाके में आग लगने की घटना सामने आई है, जिसमें कई वाहनों को नुकसान पहुंचा है। घटना के कारण आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया, हालांकि राहत की बात यह है कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली फायर सर्विस की टीमें मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने में जुटी हैं। आग लगने के कारणों और नुकसान की पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। स्थानीय पुलिस और प्रशासन मामले की जांच कर रहे हैं, और आगे के विवरण की प्रतीक्षा की जा रही है।