Delhi Fire News: दीपावली की रात संत नगर में आग, कई वाहन क्षतिग्रस्त; जांच में जुटी पुलिस

दिल्ली के संत नगर इलाके में दीपावली की रात आग लगने से कई गाड़ियां जल गईं। घटना से क्षेत्र में दहशत फैल गई, पर किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। दिल्ली फायर सर्विस ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। पुलिस आग लगने के कारणों की जांच कर रही है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है।

दीवाली की रात संत नगर इलाके में लगी आग।