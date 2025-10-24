Delhi Fire News: खानपुर में शार्ट सर्किट से कपड़ा फैक्ट्री में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। खानपुर एक्सटेंशन स्थित कपड़ा फैक्ट्री में बृहस्पतिवार की रात आग लगा गई। सूचना पर स्थानीय पुलिस व फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचे। कपड़ा फैक्ट्री होने से आग तेजी से फैल गया। पुलिस के मुताबिक रात लगभग साढ़े नौ बजे तिगड़ी थाने की टीम को खानपुर एक्सटेंशन स्थित भवन में आग लगने की सूचना मिली।