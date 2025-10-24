Delhi Fire News: खानपुर में शार्ट सर्किट से कपड़ा फैक्ट्री में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू
दक्षिणी दिल्ली के खानपुर एक्सटेंशन में एक कपड़ा फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। रात लगभग 9:30 बजे तिगड़ी थाने को सूचना मिली, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की छह गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आधे घंटे में आग पर काबू पाया गया। घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है।
जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। खानपुर एक्सटेंशन स्थित कपड़ा फैक्ट्री में बृहस्पतिवार की रात आग लगा गई। सूचना पर स्थानीय पुलिस व फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचे। कपड़ा फैक्ट्री होने से आग तेजी से फैल गया। पुलिस के मुताबिक रात लगभग साढ़े नौ बजे तिगड़ी थाने की टीम को खानपुर एक्सटेंशन स्थित भवन में आग लगने की सूचना मिली।
आग पर काबू के लिए छह फायर टेंडर मौके पर पहुंचे। लगभग आधे घंटे में आग पर काबू पर लिया गया। प्राथमिक जांच में सामने आया कि आग शार्ट सर्किट की वजह के लगी। हालांकि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है।
