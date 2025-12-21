दिल्ली-NCR में त्योहारों से पहले क्लब-पब पर शिकंजा, सैकड़ों को नोटिस और कई सील
मोहम्मद साकिब, नई दिल्ली। गोवा के एक क्लब में हाल ही में हुई आग लगने की घटना के बाद, दिल्ली फायर सर्विस (DFS) ने राजधानी में नए साल और त्योहारों के मौसम में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। बढ़ती भीड़ और संभावित जोखिमों को देखते हुए, फायर डिपार्टमेंट ने क्लबों, होटलों, रेस्टोरेंट और पबों में आग से सुरक्षा के इंतजामों की अच्छी तरह से जांच करने के लिए एक विशेष इंस्पेक्शन ड्राइव शुरू की है।
फायर डिपार्टमेंट के अधिकारियों द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, 10 से 19 दिसंबर के बीच राजधानी के अलग-अलग हिस्सों में कुल 97 प्रतिष्ठानों का इंस्पेक्शन किया गया। इंस्पेक्शन के दौरान, यह पाया गया कि 31 क्लब और रेस्टोरेंट आग से सुरक्षा के मानकों का पालन नहीं कर रहे थे। इनमें से कई जगहों पर, फायर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) की शर्तों का पालन नहीं किया जा रहा था, और कुछ मामलों में, इमरजेंसी एग्जिट रास्ते बंद पाए गए।
सभी 31 प्रतिष्ठानों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। नौ क्लब और रेस्टोरेंट, जहां गंभीर कमियां पाई गईं, उन्हें तुरंत बंद करने का आदेश दिया गया है। अधिकारियों के अनुसार, इन प्रतिष्ठानों में आग बुझाने के उपकरण या तो खराब हालत में थे या पूरी तरह से गायब थे। कुछ जगहों पर, इमरजेंसी की स्थिति में भीड़ को कंट्रोल करने और लोगों को निकालने के लिए कोई प्रभावी सिस्टम नहीं था, जिसके कारण यह कड़ी कार्रवाई की गई।
हालांकि, यह देखते हुए कि दिल्ली में अनुमानित तीन हजार से ज़्यादा बार और क्लब चल रहे हैं, फायर डिपार्टमेंट की कार्रवाई की गति काफी धीमी मानी जा रही है। इस पर, अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में इस कार्रवाई का दायरा बढ़ाया जाएगा।
फायर डिपार्टमेंट के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, यह अभियान दिल्ली सरकार के निर्देशों पर शुरू किया गया है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि नए साल के जश्न और त्योहारों के दौरान कोई अप्रिय घटना न हो। फायर डिपार्टमेंट ने सभी क्लब, होटल और रेस्टोरेंट संचालकों से लोगों और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आग से सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन करने की अपील की है।
अधिकारी के अनुसार, इंस्पेक्शन के दौरान, आग से सुरक्षा के सभी जरूरी इंतजामों की अच्छी तरह से जांच की जा रही है। इसमें आग बुझाने के उपकरणों की कार्यक्षमता, इमरजेंसी एग्जिट की उपलब्धता और पहुंच, बिल्डिंग बायलॉज का पालन और सुरक्षा मानकों की स्थिति शामिल है। जिन प्रतिष्ठानों को बंद करने का आदेश दिया गया था, उनमें आग बुझाने के उपकरणों तक पहुंच और इमरजेंसी एग्जिट की उपलब्धता की कमी थी।
गाजियाबाद में 19 नोटिस जारी, ग्रेटर नोएडा में एक रेस्टोरेंट बंद
गाजियाबाद में 7 से 13 दिसंबर तक चलाए गए एक ऑपरेशन में, 125 प्रतिष्ठानों का इंस्पेक्शन किया गया। इनमें से 19 प्रतिष्ठानों को कमियों के लिए नोटिस जारी किए गए, और ऑपरेटरों को तुरंत फायर सेफ्टी उपायों को पूरा करने का निर्देश दिया गया। इस बीच, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 168 रेस्टोरेंट और बार का इंस्पेक्शन किया गया। इस इंस्पेक्शन के दौरान, ग्रेटर नोएडा में एक रेस्टोरेंट-कम-बार बेसमेंट में चलता हुआ पाया गया। उसे नोटिस जारी किया गया और बंद करने का आदेश दिया गया।
गुरुग्राम में 190 पब और बार को नोटिस जारी
गुरुग्राम में फायर डिपार्टमेंट ने भी क्लब, पब और बार का इंस्पेक्शन शुरू कर दिया है। फायर डिपार्टमेंट ने सेक्टर-29, साइबर हब, एमजी रोड, सदर्न पेरिफेरल रोड, सोहना रोड और गोल्फ कोर्स रोड पर स्थित लगभग 190 पब, बार और क्लब का इंस्पेक्शन किया और उन्हें नोटिस जारी किए।
|क्रम संख्या
|स्टैंडर्ड / जांच का बिंदु
|1
|बिल्डिंग में आग बुझाने के उपकरणों तक पहुंच
|2
|निकास की संख्या, चौड़ाई, प्रकार और व्यवस्था
|3
|फायर चेक दरवाजों या प्रेशराइजेशन के माध्यम से निकास की सुरक्षा
|4
|कंपार्टमेंटेशन
|5
|धुआं प्रबंधन प्रणाली
|6
|अग्निशामक यंत्र
|7
|फर्स्ट-एड होज़ रील
|8
|स्वचालित आग का पता लगाने और अलार्म सिस्टम
|9
|मैन्युअल रूप से संचालित इलेक्ट्रॉनिक फायर अलार्म सिस्टम (MOEFA)
|10
|पब्लिक एड्रेस सिस्टम
|11
|स्वचालित स्प्रिंकलर सिस्टम
|12
|आंतरिक हाइड्रेंट और यार्ड हाइड्रेंट
|13
|पंपिंग व्यवस्था
|14
|आग बुझाने के लिए कैप्टिव पानी का भंडारण
|15
|निकास संकेत
|16
|लिफ्ट की व्यवस्था
|17
|स्टैंडबाय बिजली की आपूर्ति
|18
|शरणार्थी क्षेत्र
|19
|फायर कंट्रोल रूम
|20
|विशिष्ट खतरों से सुरक्षा के लिए विशेष फायर सेफ्टी सिस्टम
