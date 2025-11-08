Delhi Fire News: रोहिणी में झुग्गियों में लगी भीषण आग में युवक की मौत, 8 घंटे बाद पाया काबू

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। रोहिणी सेक्टर-5 में रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास झुग्गियों में लगी भीषण आग पर करीब आठ घंटे में काबू पाया जा सका। राहत एवं एवं बचाव कार्य के दौरान एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया। एक व्यक्ति को गंभीरावस्था में सफदरजंग अस्पताल रेफर किया गया। आग की भयावहता को देखते हुए हताहतों का आंकड़ा बढ़ सकता है।

शुक्रवार रात 10:56 बजे लगी भीषण आग ने लगभग 500 झुग्गियों को चपेट में ले लिया था। शुरुआत में दमकल की 10 गाड़ियांभेजी गईं। आग बढ़ने के बाद गाड़ियों की संख्या भी बढ़ती गई। आग बुझाने में दमकल की 28 गाड़ियां लगाई गई। शनिवार सुबह 6:55 बजे आग पर काबू पाया जा सका। दमकल की 16 गाडियां राहत एवं बचाव कार्य में लगी हैं।

इस हादसे में राजेश (30 वर्ष) नाम के व्यक्ति को गंभीर जलन की चोटें आईं, जिन्हें सफदरजंग अस्पताल भेजा गया। वहीं एक व्यक्ति मुन्ना (30 वर्ष) का शव मिला, जिसे पुलिस को सौंप दिया गया है। आग में सभी झुग्गियां जलकर राख हो गईं। फिलहाल राहत और बचाव का काम जारी है।