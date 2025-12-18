दिल्ली के न्यू अशोक नगर में भीषण आग लगने से मचा हड़कंप, मौके पर पहुंचे दमकलकर्मी

सूचना मिलते ही दिल्ली फायर सर्विस की एक दमकल गाड़ी तुरंत मौके पर पहुंची। फायरफाइटर्स आग पर काबू पाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। बचाव कार्य जोर-शोर से चल रहा है और अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है, लेकिन शॉर्ट सर्किट या गैस लीक की आशंका जताई जा रही है।