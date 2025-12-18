Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली के न्यू अशोक नगर में भीषण आग लगने से मचा हड़कंप, मौके पर पहुंचे दमकलकर्मी

    By Anup Tiwari Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 12:46 AM (IST)

    दिल्ली के न्यू अशोक नगर में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की सूचना मिलते ही दमकलकर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का काम शुरू किया। आग लगने ...और पढ़ें

    Hero Image

    मौके पर मौजूद दमकल की गाड़ी।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के न्यू अशोक नगर स्थित ब्लॉक B में आज भयानक आग लगने की घटना सामने आई है। इलाके में घनी आबादी वाली इमारतों में फैली इस आग ने आसपास अफरा-तफरी मचा दी। स्थानीय लोगों के अनुसार, आग अचानक भड़की और तेजी से फैल गई, जिससे घना धुआं पूरे क्षेत्र में छा गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     

    सूचना मिलते ही दिल्ली फायर सर्विस की एक दमकल गाड़ी तुरंत मौके पर पहुंची। फायरफाइटर्स आग पर काबू पाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। बचाव कार्य जोर-शोर से चल रहा है और अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है, लेकिन शॉर्ट सर्किट या गैस लीक की आशंका जताई जा रही है।