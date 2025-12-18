दिल्ली के न्यू अशोक नगर में भीषण आग लगने से मचा हड़कंप, मौके पर पहुंचे दमकलकर्मी
दिल्ली के न्यू अशोक नगर में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की सूचना मिलते ही दमकलकर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का काम शुरू किया। आग लगने ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के न्यू अशोक नगर स्थित ब्लॉक B में आज भयानक आग लगने की घटना सामने आई है। इलाके में घनी आबादी वाली इमारतों में फैली इस आग ने आसपास अफरा-तफरी मचा दी। स्थानीय लोगों के अनुसार, आग अचानक भड़की और तेजी से फैल गई, जिससे घना धुआं पूरे क्षेत्र में छा गया।
दिल्ली ने सेक्टर 15 के पास न्यूज अशोक नगर में भयानक शॉर्ट सर्किट हुआ है, न ही पुलिस आई है न ही फायर ब्रिगेड, न ही बिजली वाले, लोगों में बहुत डर का माहौल है.@DelhiPolice @gupta_rekha pic.twitter.com/NOElgXaq7R— AJAY (@ajaygautamm) December 17, 2025
सूचना मिलते ही दिल्ली फायर सर्विस की एक दमकल गाड़ी तुरंत मौके पर पहुंची। फायरफाइटर्स आग पर काबू पाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। बचाव कार्य जोर-शोर से चल रहा है और अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है, लेकिन शॉर्ट सर्किट या गैस लीक की आशंका जताई जा रही है।
