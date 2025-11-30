दिल्ली में हर महीने आग की घटनाओं में जा रही 100 लोगों की जान, इस साल अब तक 1000 से ज्यादा लोगों की हुई मौत

मोहम्मद साकिब, नई दिल्ली। देश की राजधानी में आग लगने की घटनाओं में हर महीने औसतन सौ से अधिक लोगों की जान जा रही है। इसके साथ हर महीने औसतन 1300 आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। इसके पीछे बड़ा कारण लापरवाही है। लेकिन इन लापरवाही पर अंकुश नहीं लग पा रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दमकल विभाग के आंकड़ों के अनुसार, इस वर्ष जनवरी से सितंबर माह तक विभाग को कुल 13,352 आग लगने की काल्स मिलीं। इन 10 महीनों में आग की घटनाओं में 1,072 लोगों की मौत भी दर्ज की गई है। विशेषज्ञों के मुताबिक, घनी आबादी वाले क्षेत्रों, पुराने बाजारों और अवैध रूप से बने भवनों में आग लगने और फैलने की रफ्तार ज्यादा होती है, जिससे जनहानि का खतरा बना रहता है।

विशेषज्ञों के मुताबिक अधिकतर आग की घटनाओं में शार्ट सर्किट को प्राथमिक कारण बता दिया जाता है। लेकिन इसके बाद कारण की जांच ही महीनों लंबित रहती है। कारण सामने आने के बाद पुलिस की जांच और कोर्ट में लंबा समय खिंच जाता है। इसकी वजह से लापरवाही छिप जाती है। विशेषज्ञ आग से सुरक्षा के आडिट पर भी जोर देते हैं।

पिछले साल गई थी 1,162 लोगों की जान उनका कहना है कि हर प्रतिष्ठान में इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। इसमें शार्ट सर्किट होने की आशंकाओं के बारे में पता लगाना चाहिए। इसके साथ आग से बचाव के उपकरणों की मौजूदगी सुनिश्चित करनी चाहिए। दमकल विभाग को इसके लिए पहल करनी चाहिए। पिछले साल से कम घटनाएं दमकल विभाग का कहना है कि इस वर्ष आग लगने की घटनाओं में कमी आई है।

पिछले वर्ष समान अवधि में 15,836 घटनाएं दर्ज की गई थीं। इनमें मरने वालों की संख्या 1,162 थी। इस वर्ष आग की घटनाओं में लगभग 2,484 मामलों की कमी आई है, जो आग को लेकर सुरक्षा जागरूकता बढ़ने और तत्काल प्रतिक्रिया तंत्र के मजबूत होने का संकेत है। हालांकि आग से होने वाली जनहानि पूरी तरह नहीं रुकी है।