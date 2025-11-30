Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली में हर महीने आग की घटनाओं में जा रही 100 लोगों की जान, इस साल अब तक 1000 से ज्यादा लोगों की हुई मौत

    By Mohammed Saqib Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 07:39 AM (IST)

    दिल्ली में आग लगने की घटनाओं में वृद्धि हुई है, जिसमें हर महीने औसतन 100 से ज़्यादा लोगों की जान जा रही है। इस साल जनवरी से सितंबर तक 13,352 आग की घटनाओं में 1,072 लोगों की मौत हुई। लापरवाही मुख्य कारण है, और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में खतरा अधिक है। सुरक्षा ऑडिट और त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता है।

    prefferd source google
    Hero Image

    दिल्ली में आग लगने की घटनाओं में वृद्धि हुई है। फाइल फोटो

    मोहम्मद साकिब, नई दिल्ली। देश की राजधानी में आग लगने की घटनाओं में हर महीने औसतन सौ से अधिक लोगों की जान जा रही है। इसके साथ हर महीने औसतन 1300 आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। इसके पीछे बड़ा कारण लापरवाही है। लेकिन इन लापरवाही पर अंकुश नहीं लग पा रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दमकल विभाग के आंकड़ों के अनुसार, इस वर्ष जनवरी से सितंबर माह तक विभाग को कुल 13,352 आग लगने की काल्स मिलीं। इन 10 महीनों में आग की घटनाओं में 1,072 लोगों की मौत भी दर्ज की गई है। विशेषज्ञों के मुताबिक, घनी आबादी वाले क्षेत्रों, पुराने बाजारों और अवैध रूप से बने भवनों में आग लगने और फैलने की रफ्तार ज्यादा होती है, जिससे जनहानि का खतरा बना रहता है।

    विशेषज्ञों के मुताबिक अधिकतर आग की घटनाओं में शार्ट सर्किट को प्राथमिक कारण बता दिया जाता है। लेकिन इसके बाद कारण की जांच ही महीनों लंबित रहती है। कारण सामने आने के बाद पुलिस की जांच और कोर्ट में लंबा समय खिंच जाता है। इसकी वजह से लापरवाही छिप जाती है। विशेषज्ञ आग से सुरक्षा के आडिट पर भी जोर देते हैं।

    पिछले साल गई थी 1,162 लोगों की जान

    उनका कहना है कि हर प्रतिष्ठान में इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। इसमें शार्ट सर्किट होने की आशंकाओं के बारे में पता लगाना चाहिए। इसके साथ आग से बचाव के उपकरणों की मौजूदगी सुनिश्चित करनी चाहिए। दमकल विभाग को इसके लिए पहल करनी चाहिए। पिछले साल से कम घटनाएं दमकल विभाग का कहना है कि इस वर्ष आग लगने की घटनाओं में कमी आई है।

    पिछले वर्ष समान अवधि में 15,836 घटनाएं दर्ज की गई थीं। इनमें मरने वालों की संख्या 1,162 थी। इस वर्ष आग की घटनाओं में लगभग 2,484 मामलों की कमी आई है, जो आग को लेकर सुरक्षा जागरूकता बढ़ने और तत्काल प्रतिक्रिया तंत्र के मजबूत होने का संकेत है। हालांकि आग से होने वाली जनहानि पूरी तरह नहीं रुकी है।

    इस वर्ष आग लगने की घटनाएं

    माह घटनाएं मृतकों की संख्या
    जनवरी 938 91
    फरवरी 1,076 92
    मार्च 1,703 135
    अप्रैल 2,991 130
    मई 1,800 140
    जून 1,780 142
    जुलाई 1,049 120
    अगस्त 871 124
    सितंबर 1,144 98