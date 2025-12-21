Language
    दिल्ली में सिलेंडर लीक होने से ब्यूटी पार्लर संचालिका के कमरे में लगी आग, दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू

    By Sudhir Baisla Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 11:06 PM (IST)

    दिल्ली के जैतपुर एक्सटेंशन स्थित झील गार्डन में रविवार सुबह एक मकान में आग लग गई। चाय बनाते समय गैस सिलेंडर में रिसाव के कारण आग लगी। दमकल की गाड़ियों ...और पढ़ें

    जैतपुर एक्टेंशन स्थित झील गार्डन के एक मकान की पहली मंजिल पर आग लग गई।

    जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। जैतपुर एक्टेंशन स्थित झील गार्डन के एक मकान की पहली मंजिल पर मौजूद कमरे में रविवार सुबह उस समय आग लग गई, जब गैस चूल्हे पर चाय बन रही थी। अचानक सिलेंडर ने आग पकड़ ली।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आग लगते ही मकान में रहने वाले सभी लोग डरकर घर से बाहर गली में आ गए। घटना की सूचना मिलने के बाद दमकल की तीन गाड़ियां मौके पर पहुंची। दो घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका।

    झील गार्डन के सामने गली नंबर 9 में जी-133 नंबर मकान में रामप्रकाश परिवार सहित ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं। उन्होंने बताया कि उसके मकान की पहली मंजिल पर चार कमरे हैं, जिनमें से तीन में अभी किराएदार रहते हैं। जिस कमरे में आग लगी, उसमें 32 वर्षीय ममता यादव पिछले तीन साल से रह रही हैं। वह ब्यूटी पार्लर का काम करती है।

    रविवार सुबह करीब आठ बजे वह चाय बना रही थी। उसने देखा कि अचानक सिलेंडर के रेगुलेटर की तरफ से आग निकलने लगी। वह शोर मचाते हुए सीढ़ियों के रास्ते घर से बाहर नीचे गली में आ गई। रामप्रकाश व उनका परिवार, अन्य कमरों में रहने वाले लोग भी गली में आ गए। थोड़ी ही देर में कमरे को आग की तेज लपटों ने घेर लिया।

    मोहल्ले के लोग वहां इक्ट्ठे हो गए। उन्होंने बुझाने की कोशिश की। सूचना के बाद दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे। दो घंटे कोशिश के बाद तीन गाड़ियों ने आग को शांत किया। इस घटना में शारीरिक क्षति किसी को नहीं पहुंची, लेकिन ममता के कमरे में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया।

    ममता ने बताया कि कमरे में लगा एसी, फ्रीज, 30 हजार नगद, चार तोले सोना, दो मोबाइल फोन, सारे कीमत कपड़े समेत सबकुछ जलकर राख हो गया। उसने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है पुलिस ने आग लगने की सूचना को रोजनामचा रजिस्टर में दर्ज किया है।