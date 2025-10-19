दिवाली पर आग की घटनाओं से निपटने के लिए अग्निशमन विभाग तैयार, तैनात रहेंगी 321 गाड़ियां

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिवाली के दौरान आग लगने की घटनाएं अधिक होती हैं। ऐसे में आग बुझाना और घटनास्थल पर मौजूद लोगों की जान-माल की सुरक्षा करना अग्निशमन विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती होती है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए अग्निशमन विभाग ने रविवार और सोमवार को राजधानी के सभी 66 दमकल केंद्रों पर करीब 321 गाड़ियां तैनात करने का फैसला किया है।

दिवाली पर हादसों की आशंका को देखते हुए अग्निशमन विभाग ने राजधानी में व्यापक इंतजाम किए हैं। दिल्ली भर में 41 संवेदनशील स्थानों की पहचान की गई है और वहां दमकल की गाड़ियां और त्वरित प्रतिक्रिया वाहन (क्यूआरवी) तैनात किए जाएंगे। इनमें से 17 स्थानों पर दमकल की गाड़ियां और 24 स्थानों पर क्यूआरवी तैनात किए जाएंगे।

किसी भी घटना की सूचना मिलने पर ये गाड़ियां तुरंत पहुंच जाएंगी। अग्निशमन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दिवाली के दौरान पटाखे जलाते समय लापरवाही बरतने से अक्सर हादसे हो जाते हैं। थोड़ी सी सावधानी इन हादसों को रोक सकती है।

एक वरिष्ठ अग्निशमन अधिकारी के अनुसार, रविवार और सोमवार को शाम पांच बजे से सुबह तक बाराटूटी चौक, तिलक नगर (पुलिस स्टेशन), लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट (पुलिस स्टेशन), लाल कुआं चौक (पुलिस स्टेशन), लाहौरी गेट (पुलिस स्टेशन), साउथ एक्सटेंशन, सोनिया विहार, डीटीसी डिपो कटरैन मार्केट, मंगोलपुरी, गांधी नगर मार्केट, महिपालपुर चौक, संगम विहार, मुंडका मेट्रो स्टेशन, आजाद मार्केट चौक, जयपुर गोल्डन अस्पताल, न्यू अशोक नगर पुलिस स्टेशन (मयूर विहार फेज-3), यमुना विहार (न्यू फायर साइट) और राधा स्वामी सत्संग, भाटी खदान पर वाहन तैनात रहेंगे।

संकरी गलियों में तैनात की जाएंगी क्यूआरवी संकरी गलियों में आपात स्थिति में मदद करने वाली क्यूआरवी हस्तसाल गाँव, विशाल गार्डन नजफगढ़ रोड, पीवीआर, डीडीए कॉम्प्लेक्स विकासपुरी, महरौली पुलिस स्टेशन, डेरा गांव मोड़, मैदानगढ़ी, घिटोरनी मेट्रो स्टेशन, बादली औद्योगिक क्षेत्र, संत नगर बुराड़ी मुख्य चौक, आदर्श नगर, आज़ादपुर टर्मिनल, वज़ीरपुर गाँव, स्वरूप नगर, लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट, सभापुर गाँव के पास सोनिया विहार, गांधी नगर मार्केट, मुख्य बाज़ार पहाड़गंज, अलीपुर पुलिस स्टेशन, खारी बावली, सदर बाज़ार दिल्ली कैंट, रानी बाग मार्केट, नांगलोई पुलिस स्टेशन, पुल बंगश आज़ाद मार्केट और पालम गोलचक्कर द्वारका में तैनात की जाएंगी।