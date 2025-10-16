 दिल्ली में दीपावली पर दमकल विभाग तैयार, हादसों से निपटने के लिए 321 गाड़ियां रहेंगी तैनात

Language
    By Mohammed Saqib Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 03:56 AM (IST)

    दीपावली के दौरान दिल्ली में आग लगने की घटनाओं को देखते हुए दमकल विभाग ने तैयारी कर ली है। शहर के 66 फायर स्टेशनों पर 321 गाड़ियां तैनात की गई हैं, साथ ही 41 संवेदनशील स्थानों पर भी दमकल गाड़ियां और क्यूआरवी तैनात किए गए हैं। संकरी गलियों में क्यूआरवी तैनात रहेंगी ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। दमकल विभाग का उद्देश्य दीपावली पर होने वाले हादसों से लोगों को सुरक्षित रखना है।

    दीपावली: दिल्ली में आग से सुरक्षा के लिए दमकल विभाग तैयार

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी में दीपावली के दौरान आग लगने की घटनाएं अक्सर अधिक दर्ज होती हैं। ऐसे में दमकल विभाग के सामने जगह-जगह लगी आग को बुझाना और घटनास्थल से लोगों की जान बचाना अहम चुनौती रहती है। इसी चुनौती से निपटने के लिए दमकल विभाग ने रविवार और सोमवार को राजधानी के सभी 66 फायर स्टेशनों पर करीब 321 गाड़ियों को तैनात किया है।

    दिल्ली के अलग-अलग 41 संवेदनशील स्थानों की पहचान कर वहां दमकल विभाग की गाड़ियां और क्विक रिस्पोंस व्हीकल (क्यूआरवी) को तैनात किया गया है। इनमें से 17 जगहों पर दमकल की गाड़ियां और 24 जगहों पर क्यूआरवी को तैनात किया गया है। किसी भी हादसे की सूचना पर यह गाड़ियां जल्द से जल्द बचाव के लिए पहुंचेंगी। दमकल विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अकसर देखा गया है कि दीपावली पर पटाखे जलाते समय बरती गई लापरवाही हादसों की वजह बन जाती है।


    दमकल विभाग के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, रविवार और सोमवार शाम पांच बजे से तड़के तक बाराटूटी चौक, तिलक नगर (पुलिस स्टेशन), लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट (पुलिस स्टेशन), लाल कुंआ चौक (पुलिस स्टेशन), लाहौरी गेट (पुलिस स्टेशन), साउथ एक्सटेंशन, सोनिया विहार, डीटीसी डिपो कतरन मार्केट, मंगोलपुरी, गांधी नगर मार्केट, महिपालपुर चौक, संगम विहार, मुंडका मेट्रो स्टेशन, आजाद मार्केट चौक्र, जयपुर गोल्डन अस्पताल, न्यू अशोक नगर पुलिस स्टेशन (मयूर विहार फेज-3), यमुना विहार (न्यू फायर साइट) और राधा स्वामी सतसंग, भाटी माइन पर गाड़ियां तैनात रहेंगी।

    संकरी गलियों में तैनात रहेंगी क्यूआरवी

    संकरी गलियों में आपात स्थिति में पहुंचने के मददगार साबित होने वाली क्यूआरवी हस्तसाल गांव, विशाल गार्डन नजफगढ़ रोड, पीवीआर/डीडीए कॉम्प्लेक्स विकासपुरी, महरौली थाने, डेरा गांव मोड़, मैदानगढ़ी, घिटौरनी मेट्रो स्टेशन, बादली औद्योगिक क्षेत्र, संत नगर बुराड़ी मेन चौक, आदर्श नगर/आजादपुर टर्मिनल, वजीरपुर गांव, स्वरूप नगर, लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट, सोनिया विहार नियर सभापुर गांव, गांधी नगर मार्केट, मेन बाजार पहाड़गंज, अलीपुर पुलिस स्टेशन, खारी बावली, सदर बाजार दिल्ली कैंट, रानी बाग मार्केट, नांगलोई पुलिस स्टेशन, पुल बंगश आजाद मार्केट और पालम गोल चक्कर द्वारका में तैनात रहेंगी।