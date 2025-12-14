Delhi Fire: दिल्ली के विवेक विहार में झुग्गियों में लगी आग, दम घुटने से बच्चे की मौत

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। विवेक विहार इलाके में रविवार को झुग्गियों में आग लग गई। इसमें एक साल के बच्चे की धुएं से दम घुटने से मौत हो गई। सूचना पर आनन-फानन में मौके पर पहुंची दकमल विभाग की तीन गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।