    Delhi Fire: दिल्ली के विवेक विहार में झुग्गियों में लगी आग, दम घुटने से बच्चे की मौत

    By Jagran News Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 12:00 PM (IST)

    दिल्ली के विवेक विहार इलाके में झुग्गियों में आग लगने से एक बच्चे की दम घुटने से मौत हो गई। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन माना जा

    Hero Image

    घटना के बाद मौके पर जमा स्थानीय लोग। फोटो- जागरण

    जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। विवेक विहार इलाके में रविवार को झुग्गियों में आग लग गई। इसमें एक साल के बच्चे की धुएं से दम घुटने से मौत हो गई। सूचना पर आनन-फानन में मौके पर पहुंची दकमल विभाग की तीन गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। 

