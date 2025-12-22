Delhi Fire: नरेला में जूता फैक्ट्री में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की 14 गाड़ियों ने पाया काबू
दिल्ली के नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में एक जूता बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। आग लगन ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Delhi Fire दिल्ली के नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में एक जूता बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई, जिसके बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। वहीं, आग की सूचना पर फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने मौके पर 14 फायर टेंडर भेजे। दिल्ली फायर सर्विसेज के एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी।
पुलिस के अनुसार, रविवार को रात करीब 10.58 बजे नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में हरीश चंदर रोड के पास मौजूद एक फैक्ट्री से आग लगने की सूचना मिली। आग ने फैक्ट्री के अंदर रखी मशीनरी, जूतों के डिब्बे और तैयार जूतों को अपनी चपेट में ले लिया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि बिल्डिंग लगभग 150 स्क्वायर यार्ड में फैली हुई थी, जिसमें एक बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और दो ऊपरी फ्लोर थे।
उन्होंने कहा, "हमने 14 फायर टेंडर मौके पर भेजे, और (सोमवार को) सुबह 2.30 बजे तक आग बुझा दी गई।" उन्होंने यह भी बताया कि इस घटना में किसी के हताहत होने या घायल होने की खबर नहीं है। आग लगने का सही कारण अभी पता नहीं चल पाया है।
