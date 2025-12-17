दिल्ली में फर्टिलाइजर और पुरानी कार डीलरों के लिए नए नियम, अब विक्रेताओं को क्या-क्या करना होगा?

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। लाल किले के पास हुए बम धमाके के बाद, दिल्ली सरकार ने न सिर्फ़ खाद बेचने वालों की लिस्ट बनाने का आदेश दिया है, बल्कि पुरानी कारें बेचने वाले डीलरों के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना भी ज़रूरी कर दिया है। डीलरों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे उन सभी कारों का रिकॉर्ड रखें जिन्हें उन्होंने खरीदा और बेचा है, या भविष्य में खरीदने और बेचने की योजना बना रहे हैं।

दिल्ली में पुरानी कारों का बड़े पैमाने पर कारोबार होता है, लेकिन अब तक किसी भी डीलर के पास लाइसेंस नहीं है। यह ध्यान देने वाली बात है कि संवेदनशील केमिकल अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल खाद में भी होता है। कुछ समय पहले, उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने सरकार से अमोनियम नाइट्रेट का भंडारण और बिक्री करने वालों की डिजिटल जानकारी इकट्ठा करने को कहा था।

लाल किले के पास हुए धमाके के बाद, गृह विभाग के निर्देश पर दिल्ली सरकार ने विकास विभाग के कृषि विंग को राजधानी में सभी लाइसेंस प्राप्त कृषि खाद विक्रेताओं की जानकारी इकट्ठा करने का आदेश दिया है। यह कदम कृषि खाद की बिक्री, भंडारण और उपयोग की डेटा-आधारित निगरानी सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

अब, डीलरों को सरकार को संवेदनशील केमिकल अमोनियम नाइट्रेट के भंडारण और बिक्री का रोज़ाना डिजिटल रिकॉर्ड देना होगा। अमोनियम नाइट्रेट कृषि खाद बनाने में इस्तेमाल होने वाले कई केमिकल्स में से एक है। इसका इस्तेमाल लाल किले के धमाके में किया गया था, और इस घटना के बाद इस मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है।

अमोनियम नाइट्रेट एक सफेद क्रिस्टलीय ठोस है, जिसका मुख्य रूप से कृषि में उच्च-नाइट्रोजन उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है जो पौधों को तुरंत पोषण प्रदान करता है। इसके अन्य उपयोगों में निर्माण और खनन में चट्टानों को तोड़ने के लिए विस्फोटकों में इसका उपयोग शामिल है।

इस बीच, पुरानी कारें बेचने वाले डीलरों के रजिस्ट्रेशन का फैसला सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स (CMVR), 1989 के नियम 55 में संशोधन के तहत लिया गया है। अनुमान के मुताबिक, दिल्ली में 3500 से ज़्यादा कार बाज़ार हैं, जिनमें बड़े और छोटे दोनों शामिल हैं। हालांकि, उनमें से किसी के पास भी फिलहाल लाइसेंस नहीं है। यहां हर दिन 1000 से ज्यादा पुरानी गाड़ियां खरीदी और बेची जाती हैं।

कई लोग तो गाड़ियों का मालिकाना हक भी आधिकारिक रिकॉर्ड में ट्रांसफर नहीं करवाते, और गाड़ियां पिछले मालिक के नाम पर ही रजिस्टर्ड रहती हैं। वे ऐसी गाड़ियों को दूसरे राज्यों में भी ले जाते हैं, जहां उन्हें बिना किसी दिक्कत के चलाया जाता है। दिल्ली में यह नियम है कि पेट्रोल कारें सिर्फ 15 साल और डीज़ल कारें 10 साल तक ही चलाई जा सकती हैं, यह भी शहर में सेकंड-हैंड गाड़ियों की ज्यादा बिक्री का एक कारण है।