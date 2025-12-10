Language
    दिल्ली में नकली 'नो-एंट्री' स्टिकर रैकेट बेनकाब, 5000 रुपये में बिकता था फर्जी पास; गिरोह का पर्दाफाश

    By Rakesh Kumar Singh Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 09:31 PM (IST)

    दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने नकली नो-एंट्री स्टिकर बेचने और ट्रांसपोर्टरों से पैसे ऐंठने वाले दो संगठित गिरोहों का भंडाफोड़ किया है। जीशान अली और राज ...और पढ़ें

    Hero Image

    दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने नकली नो-एंट्री स्टिकर बेचने और ट्रांसपोर्टरों से पैसे ऐंठने वाले दो संगठित गिरोहों का भंडाफोड़ किया है। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने नकली नो-एंट्री स्टिकर बेचने और ट्रांसपोर्टरों से पैसे ऐंठने वाले दो संगठित गैंग का पर्दाफाश किया है। एक सिंडिकेट जीशान अली नाम का आरोपी चला रहा था, जो नो-एंट्री पाबंदियों के दौरान कमर्शियल गाड़ियों की आवाजाही में मदद कर रहा था। जीशान हर महीने 2,000 से 5,000 रुपये प्रति गाड़ी के हिसाब से स्टिकर बेच रहा था। दूसरा सिंडिकेट राजकुमार उर्फ राजू मीणा नाम का आरोपी चला रहा था, जो ट्रांसपोर्टरों से पैसे ऐंठने और चालान काटते या दूसरे सरकारी काम करते समय ट्रैफिक पुलिस का वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करने में शामिल था।

    वह सरकारी अधिकारियों और दूसरों से नकली वीडियो क्लिपिंग को पब्लिक करने और उनका करियर बर्बाद करने की धमकी देकर पैसे ऐंठना चाहता था। DCP क्राइम ब्रांच संजीव कुमार यादव के मुताबिक, क्राइम ब्रांच ने ASI संजय सिंह (ट्रैफिक सर्कल, बदरपुर) की शिकायत के आधार पर केस दर्ज किया।

    यह घटना तब हुई जब एक कमर्शियल गाड़ी ने इंस्पेक्शन से बचने की कोशिश की और ASI को 3 मार्च की तारीख वाला स्टिकर दिखाकर चालान से छूट का दावा किया। ड्राइवर के WhatsApp ग्रुप की जांच से पता चला कि वह एक ऑर्गनाइज़्ड क्राइम सिंडिकेट का पैरेलल सिस्टम चला रहा था, कमर्शियल गाड़ी के ड्राइवरों और मालिकों को धोखा देकर और ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों पर दबाव डालकर पैसे कमा रहा था।

    जांच में पता चला कि राजकुमार और जीशान अली इस रैकेट के पीछे थे, जो दो अलग-अलग क्राइम सिंडिकेट चला रहे थे। इसलिए, दोनों सिंडिकेट पर MCOCA लगाया गया।

    भजनपुरा के वेस्ट घोंडा का रहने वाला राजकुमार 2015 से इस धंधे में शामिल पाया गया। वह पुलिसवालों का वीडियो बना रहा था, उन्हें डिपार्टमेंटल एक्शन की धमकी दे रहा था और पैसे ऐंठ रहा था। जांच के बाद, ACP संजय कुमार नागपाल, इंस्पेक्टर अरुण सिंधु, केके शर्मा और मंगेश त्यागी की लीडरशिप में एक पुलिस टीम ने मास्टरमाइंड राजकुमार और जीशान अली को गिरफ्तार कर लिया। उनसे पूछताछ के बाद, जीशान अली समेत तीन और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

    राजकुमार एक क्राइम सिंडिकेट का मास्टरमाइंड है जो पुलिस अधिकारियों से पैसे ऐंठता था। राज कुमार पहले भी एक्सटॉर्शन, रॉबरी और चोट पहुंचाने के सात मामलों में शामिल रहा है। ज़ीशान अली के खिलाफ हरियाणा में पहले भी दो एक्सटॉर्शन केस दर्ज हैं। चंदन कुमार चौधरी स्टिकर बेचने और बांटने का मेन फील्ड ऑपरेटर था।

    उसने पैसे इकट्ठा किए और ज़ीशान के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। स्टिकर बेचने का सबूत उसके WhatsApp चैट पर मिला। दिलीप कुमार फील्ड से रियल-टाइम मूवमेंट अपडेट देता था और नो-एंट्री के समय मालवाहक गाड़ियों को पुलिस से बचने में मदद करता था। दीना नाथ चौधरी ड्राइवरों को लगभग 200 स्टिकर बेचने में शामिल था।