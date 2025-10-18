Language
    Delhi News: फैक्ट्री में मचान से गिरा सामान, श्रमिक की मौत; पुलिस ने शुरू की जांच

    By Dharmendra Yadav Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 02:15 AM (IST)

    दिल्ली में एक फैक्ट्री में मचान से सामान गिरने से एक श्रमिक की दुखद मौत हो गई। श्रमिक मचान पर काम कर रहा था जब यह दुर्घटना हुई। घायल श्रमिक को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और फैक्ट्री में सुरक्षा मानकों की जांच कर रही है।

    जूते-चप्पल की फैक्ट्री में हादसे में एक श्रमिक की मौत।

    जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। लारेंस रोड इंडस्ट्रियल एरिया में जूते-चप्पल बनाने वाली फैक्ट्री में हुए हादसे में श्रमिक की मौत हो गई। बताया जाता है कि श्रमिक मचान पर भारी सामान चढ़ा रहा था, इसी दौरान सामान ऊपर गिरने से श्रमिक दब गया। इस घटना में श्रमिक गंभीर रूप से घायल हो गया, दीपचंद बंधु अस्पताल ले जाते हुए रास्ते में उसकी मौत हो गई।

    केशवपुरम थाना पुलिस ने लापरवाही का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतक बिहार के बेगूसराय जिले का रहने वाला है। यह हादसा बृहस्पतिवार दाेपहर एक बजे के आसपास का बताया जा रहा है।

    जानकारी के अनुसार, 50 वर्षीय अलाउद्दीन पिछले कुछ समय से लारेंस रोड इंडस्ट्रियल एरिया में जूते-चप्पल बनाने वाली फैक्ट्री में काम रहा था, कल दोपहर फैक्ट्री में भारी सामान मचान पर रखा जा रहा था। इसी दौरान अलाउद्दीन पर अचानक सामान गिर गया, जिससे वह गंभीर रूप से घालय हो गया।