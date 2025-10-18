Delhi News: फैक्ट्री में मचान से गिरा सामान, श्रमिक की मौत; पुलिस ने शुरू की जांच

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। लारेंस रोड इंडस्ट्रियल एरिया में जूते-चप्पल बनाने वाली फैक्ट्री में हुए हादसे में श्रमिक की मौत हो गई। बताया जाता है कि श्रमिक मचान पर भारी सामान चढ़ा रहा था, इसी दौरान सामान ऊपर गिरने से श्रमिक दब गया। इस घटना में श्रमिक गंभीर रूप से घायल हो गया, दीपचंद बंधु अस्पताल ले जाते हुए रास्ते में उसकी मौत हो गई।

केशवपुरम थाना पुलिस ने लापरवाही का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतक बिहार के बेगूसराय जिले का रहने वाला है। यह हादसा बृहस्पतिवार दाेपहर एक बजे के आसपास का बताया जा रहा है।

जानकारी के अनुसार, 50 वर्षीय अलाउद्दीन पिछले कुछ समय से लारेंस रोड इंडस्ट्रियल एरिया में जूते-चप्पल बनाने वाली फैक्ट्री में काम रहा था, कल दोपहर फैक्ट्री में भारी सामान मचान पर रखा जा रहा था। इसी दौरान अलाउद्दीन पर अचानक सामान गिर गया, जिससे वह गंभीर रूप से घालय हो गया।