Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली में आबकारी विभाग की छापेमारी, महंगी शराब की बोतलों में सस्ती शराब भरते पकड़े गए कर्मचारी

    By Agency News Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 06:51 PM (IST)

    दिल्ली के नरेला में आबकारी विभाग ने एक मॉल में छापा मारा। वहां एक शराब की दुकान के कर्मचारी महंगी बोतलों में सस्ती शराब और पानी मिलाते हुए पकड़े गए। टीम ने मौके से शराब की भरी और खाली बोतलें बरामद कीं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और दुकान को सील कर दिया गया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    महंगी शराब की बोतल में सस्ती शराब भरते पकड़े गए।

    पीटीआई, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग द्वारा नरेला स्थित एक मॉल में की गई छापेमारी में एक शराब की दुकान के कर्मचारी महंगे ब्रांड की बोतलों में सस्ती शराब और पानी मिलाते हुए पकड़े गए। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आबकारी विभाग के निरीक्षकों की एक टीम ने गुरुवार को सूचना मिलने पर नरेला स्थित मॉल में स्थित दिल्ली राज्य औद्योगिक अवसंरचना निगम (डीएसआईआईडीसी) की शराब की दुकान पर छापा मारा। आबकारी विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि टीम को दुकान आधी खुली मिली और उसमें चार लोग महंगे ब्रांड की खाली बोतलों में सस्ती शराब और पानी मिलाकर भरते हुए पकड़े गए।

    टीम को ठेके के बाहर एक गाड़ी भी खड़ी मिली, जिसमें शराब की खाली बोतलों से भरा एक बैग मिला, जिनमें से कुछ का इस्तेमाल ठेके के अंदर अवैध रूप से शराब भरने के लिए किया जा रहा था। अधिकारी ने कहा, "ठेके के कर्मचारी कबाड़ियों से शराब की बोतलें खरीदते थे और उन पर बार कोड लगाकर उन्हें असली और महंगी शराब बताकर बेचते थे। हमने डीएसआईआईडीसी को सूचित कर दिया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।"

    स्थानीय पुलिस को सूचित किया गया और नरेला थाने में मामला दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने बोतलें और वाहन जब्त कर लिए हैं। उन्होंने बताया कि विक्रेता से जब्त की गई भरी हुई बोतलों का एक नमूना रासायनिक परीक्षण के लिए भेज दिया गया है और विक्रेता को सील कर दिया गया है।