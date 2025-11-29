Language
    दिल्ली में बढ़ते ई-वेस्ट पर नगर निगम की सख्ती, अवैध रूप से इलेक्ट्रॉनिक सामान तोड़ने पर पांच गोदाम सील

    By Shuzauddin Shuzauddin Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 02:00 AM (IST)

    पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने मुस्तफाबाद इलाके में ई-कचरे के पांच गोदाम सील किए। निगम ने यह कार्रवाई अवैध रूप से इलेक्ट्रॉनिक सामान तोड़ने और प्रदूषण फैलाने के खिलाफ की है। दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में हुई इस कार्रवाई में निगम ने स्पष्ट संदेश दिया कि ई-कचरा गोदामों को चलने नहीं दिया जाएगा और दोषियों पर चालान भी किया जाएगा।

    करावल नगर में सील की गई संपत्ति।

    जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। दिल्ली नगर निगम का शाहदरा उत्तरी जोन प्रदूषण फैलाने वालों पर लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसी कड़ी में निगम ने मुस्तफाबाद व इसके पास के क्षेत्रों में ई-वेस्ट के पांच गाेदामों को सील किया है।

    निगम ने स्पष्ट संदेश दिया कि वह ई-वेस्ट के गोदाम को चलने नहीं देगा। कार्रवाई रूकेगी नहीं, जारी रहेगी। जहां भी ई-वेस्ट के गोदाम मिलेंगे उन्हें सील किया जाएगा। दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में निगम ने कार्रवाई को अंजाम दिया।

    बढ़ते प्रदूषण पर सख्ती

    नगर निगम ने बताया कि राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को काम करने के लिए निगम ने कमर सकी हुई है। ग्रेप के प्रतिबंधों का पालन करवाया जा रहा है। ई-वेस्ट के गोदामों के खिलाफ निगम ने अभियान चलाया हुआ है। शुक्रवार को निगम ने पुराना मुस्तफाबाद में दो ई-वेस्ट के गोदामों को सील किया।

    यहां पर अवैध रूप से इलेक्ट्रॉनिक सामान को तोड़ा जा रहा था, उसके पुर्जों को अलग-अलग करके बेचा जा रहा था। चमन पार्क और भागीरथी विहार में तीन गोदामों को सील किया। पांच संपत्तियां खाली पाई गईं। निगम का कहना है जिनकी संपत्तियां सील की गई है, उनके चालान भी किए जाएंगे।