Delhi Crime: पटेल नगर में पुलिस एनकाउंटर में हत्या का वांछित आरोपी गिरफ्तार, अस्पताल में भर्ती

पीटीआई, नई दिल्ली। मध्य दिल्ली के पटेल नगर में बुधवार को पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में हत्या का एक वांछित आरोपी घायल हो गया। उन्होंने बताया कि आरोपी मेहताब ने कथित तौर पर पुलिस टीम पर उस समय गोली चला दी, जब पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की।

पुलिस के अनुसार, यह घटना बुधवार सुबह हुई जब पटेल नगर थाने की एक गश्ती टीम ने इलाके में उसकी गतिविधि की सूचना मिलने पर मेहताब को रोका। जैसे ही पुलिस अधिकारियों ने उसे रुकने के लिए कहा, उसने कथित तौर पर एक बंदूक निकाली और उन पर गोली चला दी।