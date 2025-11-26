Language
    Delhi Crime: पटेल नगर में पुलिस एनकाउंटर में हत्या का वांछित आरोपी गिरफ्तार, अस्पताल में भर्ती

    By Sonu Suman Edited By: Sonu Suman
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 01:45 PM (IST)

    दिल्ली के पटेल नगर में पुलिस और एक वांछित हत्या के आरोपी मेहताब के बीच मुठभेड़ हुई। मेहताब ने पुलिस पर गोली चलाई, जिसके जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई। मेहताब घायल हो गया और उसे गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया गया। वह हत्या के एक मामले में फरार था और पुलिस को उसकी तलाश थी।

    Hero Image

    पटेल नगर में मुठभेड़ में हत्या का एक वांछित आरोपी घायल हो गया।

    पीटीआई, नई दिल्ली। मध्य दिल्ली के पटेल नगर में बुधवार को पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में हत्या का एक वांछित आरोपी घायल हो गया। उन्होंने बताया कि आरोपी मेहताब ने कथित तौर पर पुलिस टीम पर उस समय गोली चला दी, जब पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की।

    पुलिस के अनुसार, यह घटना बुधवार सुबह हुई जब पटेल नगर थाने की एक गश्ती टीम ने इलाके में उसकी गतिविधि की सूचना मिलने पर मेहताब को रोका। जैसे ही पुलिस अधिकारियों ने उसे रुकने के लिए कहा, उसने कथित तौर पर एक बंदूक निकाली और उन पर गोली चला दी।

    एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, "जब पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी गोलीबारी की, तो एक गोली मेहताब को लगी। उसे तुरंत काबू कर लिया गया और पास के एक अस्पताल ले जाया गया जहां उसका इलाज चल रहा है।" मेहताब एक हत्या के मामले में आरोपी होने के बाद से फरार था और पुलिस टीमें पिछले कुछ हफ्तों से उसका पता लगाने की कोशिश कर रही थीं।