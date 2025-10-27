दिल्ली के राजौरी गार्डन में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, गोली लगने के बाद आरोपी गिरफ्तार
दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके में पुलिस और एक वांछित अपराधी के बीच मुठभेड़ हो गई। हत्या के प्रयास के एक मामले में शामिल आरोपी ने पुलिस पर गोली चलाई, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस फिलहाल आरोपी से पूछताछ कर रही है और उसके आपराधिक इतिहास की जांच कर रही है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली में अमर कॉलोनी में वांटेड अपराधी और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस अभी मामले की जांच में जुटी है।
बताया गया कि हत्या की कोशिश के मामले में शामिल आरोपी और पुलिस के बीच राजौरी गार्डन में मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में बदमाश की ओर से गोली चली, लेकिन पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए आरोपी को अरेस्ट कर लिया। पुलिस अभी आरोपी से पूछताछ कर रही है और उसका आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल रही है।
