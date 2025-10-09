Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Delhi Encounter: दिल्ली में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, बदमाश के पैर में लगी गोली

    By Abhishek Tiwari Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 11:38 AM (IST)

    दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 36 में क्राइम ब्रांच और एक बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। मेरठ में हत्या के मामले में वांछित कुख्यात बदमाश हमजा को गिरफ्तार किया गया, जिसके पैर में गोली लगी है। पुलिस ने उसके पास से एक पिस्टल और कारतूस बरामद किए हैं। हमजा पर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, और पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 36 में गुरुवार को क्राइम ब्रांच और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। इसमें मेरठ में हत्या के मामले में वांछित कुख्यात बदमाश हमजा को गिरफ्तार कर लिया गया।

    मुठभेड़ में हमजा के पैर में गोली लगी है। उसे इलाज के लिए नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमजा के पास से एक पिस्टल और पांच कारतूस मिले हैं। इसके खिलाफ 10 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उधर, सुभाष नगर थाना क्षेत्र में अपने चाचा के घर चार राउंड फायर करने वाले वांछित आरोपित को क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया है। आरोपित की पहचान पहाड़गंज के साहिल उर्फ मयंक मनचंदा उर्फ जानू के रूप में हुई है। उसके कब्जे से अपराध में प्रयुक्त बलेनो कार भी बरामद कर ली गई है।

    आरोपित के पिता की वर्ष 2022 में पहाड़गंज इलाके में कझगड़े के दौरान हत्या कर दी गई थी। उसका चाचा मुकदमे में समझौता करने के लिए उस पर दबाव बना रहा था, जिससे नाराज होकर उसने अपने साथी के साथ उनके घर फायरिंग की और रुड़की, उत्तराखंड में भाग गया और बार-बार अपने ठिकाने बदलता रहा।

    उपायुक्त हर्ष इंदौरा के मुताबिक, दो अक्टूबर को सुभाष नगर, राजौरी गार्डन में गोलीबारी की एक घटना की सूचना मिली थी, जिसमें दो अज्ञात हमलावर एक कार में आए और पीड़ित के घर पर गोलीबारी की। घटनास्थल से कई प्रयुक्त कारतूस बरामद किए गए। मामला क्राइम ब्रांच को सौंपा गया।

    चार अक्टूबर को हेड कॉन्स्टेबल दिनेश को सूचना मिली कि मुख्य आरोपित मयंक राजौरी गार्डन मेट्रो स्टेशन के पास रिंग रोड, राजा गार्डन चौक पर मौजूद है। सूचना पर इंस्पेक्टर अखिलेश बाजपेयी के नेतृत्व में गठित टीम ने जाल बिछाते हुए आरोपित को दबोच लिया। पूछताछ में पता चला कि वह 2020 में अपराध की दुनिया में आया और अपने साथियों के साथ हत्या के प्रयास सहित कई आपराधिक मामलों में शामिल रहा है।