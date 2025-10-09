Delhi Encounter: दिल्ली में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, बदमाश के पैर में लगी गोली

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 36 में गुरुवार को क्राइम ब्रांच और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। इसमें मेरठ में हत्या के मामले में वांछित कुख्यात बदमाश हमजा को गिरफ्तार कर लिया गया। मुठभेड़ में हमजा के पैर में गोली लगी है। उसे इलाज के लिए नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमजा के पास से एक पिस्टल और पांच कारतूस मिले हैं। इसके खिलाफ 10 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।

उधर, सुभाष नगर थाना क्षेत्र में अपने चाचा के घर चार राउंड फायर करने वाले वांछित आरोपित को क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया है। आरोपित की पहचान पहाड़गंज के साहिल उर्फ मयंक मनचंदा उर्फ जानू के रूप में हुई है। उसके कब्जे से अपराध में प्रयुक्त बलेनो कार भी बरामद कर ली गई है।

आरोपित के पिता की वर्ष 2022 में पहाड़गंज इलाके में कझगड़े के दौरान हत्या कर दी गई थी। उसका चाचा मुकदमे में समझौता करने के लिए उस पर दबाव बना रहा था, जिससे नाराज होकर उसने अपने साथी के साथ उनके घर फायरिंग की और रुड़की, उत्तराखंड में भाग गया और बार-बार अपने ठिकाने बदलता रहा।

उपायुक्त हर्ष इंदौरा के मुताबिक, दो अक्टूबर को सुभाष नगर, राजौरी गार्डन में गोलीबारी की एक घटना की सूचना मिली थी, जिसमें दो अज्ञात हमलावर एक कार में आए और पीड़ित के घर पर गोलीबारी की। घटनास्थल से कई प्रयुक्त कारतूस बरामद किए गए। मामला क्राइम ब्रांच को सौंपा गया।