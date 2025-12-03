Language
    दिल्ली में सर्दी के साथ ही बढ़ती जा रही बिजली की मांग, इस बार 6000 मेगावॉट पार होने का अनुमान

    By Santosh Kumar Singh Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 09:10 PM (IST)

    दिल्ली में ठंड बढ़ने के साथ ही बिजली की मांग में तेजी से वृद्धि हो रही है। अनुमान है कि इस बार बिजली की मांग 6000 मेगावाट को पार कर जाएगी। तापमान में ...और पढ़ें

    प्रतीकात्मक तस्वीर।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। सर्दी बढ़ने के साथ ही बिजली की खपत भी बढ़ने लगी है। इस वर्ष नवंबर में बिजली की अधिकतम मांग 28 तारीख को 4486 मेगावाट पहुंच गई। यह इस माह का सर्वाधिक मांग है। पिछले वर्ष नवंबर में अधिकतम मांग 4259 मेगावाट तक पहुंची थी। दिसंबर और जनवरी में भी मांग में वृद्धि होने का अनुमान है। अधिकतम मांग छह हजार मेगावाट तक पहुंच सकती है। इसे ध्यान में रखकर बिजली वितरण कंपनियों (डिस्काॅम) ने तैयारी शुरू कर दी है।

    डिस्काम अधिकारियों का कहना है कि दिसंबर के पहले तीन दिनों में बिजली की अधिकतम मांग 4200 मेगावाट को पार कर गई है। पूर्व के वर्षों में दिसंबर के पहले तीन दिनों में कभी भी चार हजार मेगावाट से ऊपर मांग नहीं गई थी। पिछली सर्दी में दिल्ली में बिजली की अधिकतम मांग 5655 मेगावाट थी और इस बार यह छह हजार तक पहुंच सकती है।

    बीएसईएस और टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रिब्यूशन लिमिटेड के अधिकारियों का कहना है कि मांग बढ़ने के बाद भी बिजली आपूर्ति में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। लंबी अवधि की बिजली खरीद समझौता और अन्य विकल्पों से पर्याप्त बिजली की व्यवस्था की गई है। बिजली नेटवर्क को भी दुरुस्त किया जा रहा है।

    सर्दी में बिजली की अधिकतम मांग का विवरण

    वर्ष अधिकतम मांग (मेगावाट)
    2024–25 5655
    2023–24 5816
    2022–23 5526
    2021–22 5104
    2020–21 5021

    नवंबर में बिजली की अधिकतम मांग (मेगावाट)

    वर्ष  मांग
    2025 4486
    2024 4259
    2023 4320
    2022 3941
    2021 3831

    एक से तीन दिसंबर तक बिजली की मांग (मेगावाट)

    दिनांक  वर्ष 2025  वर्ष 2024 वर्ष 2023 वर्ष 2022  वर्ष 2021
    1 दिसंबर 4244 3839 4023 3732 3732
    2 दिसंबर  4354 3941 3725 3899 3690
    3 दिसंबर  4299 3906 3838 3722  3983

