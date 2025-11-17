Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली HC के आदेश के बाद 'बुक प्रॉपर्टी' में बिजली कनेक्शन देने का आदेश जारी, 1.25 लाख परिवारों को होगा फायदा

    By Santosh Kumar Singh Edited By: Sonu Suman
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 08:19 PM (IST)

    दिल्ली सरकार ने एमसीडी द्वारा सील की गई संपत्तियों को बिजली कनेक्शन देने का आदेश जारी किया है। पहले अवैध निर्माण के कारण कनेक्शन नहीं दिए जाते थे, जिससे लोगों को परेशानी होती थी और बिजली चोरी बढ़ती थी। मुख्यमंत्री के अनुसार, इस निर्णय से 1.25 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को लाभ होगा और बिजली चोरी पर रोक लगेगी। हेल्पलाइन स्थापित की जाएगी और समन्वय बढ़ाया जाएगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने सील संपत्ति को भी बिजली कनेक्शन देने का जारी किया आदेश।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। बिजली वितरण कंपनियां (डिस्काम) अवैध निर्माण के कारण दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) द्वारा सील की गई संपत्ति को बिजली कनेक्शन नहीं देती हैं। पुराने कनेक्शन भी काट दिए गए थे। गत दिवस दिल्ली हाई कोर्ट ने यह रोक हटा दी थी। उसके बाद दिल्ली सरकार के ऊर्जा विभाग ने भी इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मुख्यमंत्री का कहना है कि नगर निगम द्वारा सील भवनों में भी लोग रहते हैं। लेकिन, उन्हें बिजली कनेक्शन से वंचित रखा जा रहा है। इससे लोगों को परेशानी होने के साथ ही बिजली चोरी को बढ़ावा मिल रहा है। लोगों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखना किसी भी स्थिति में उचित नहीं है।

    अब सिर्फ उन्हीं संपत्ति को बिजली कनेक्शन देने से मना किया जा सकता है जिनके ध्वस्तीकरण के लिए एमसीडी द्वारा सूचना दी गई है। मुख्यमंत्री के अनुसार इस निर्णय से 1.25 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को लाभ होगा। इनकी सहायता के लिए हेल्पलाइन भी स्थापित होगी।

    डिस्काम व नगर निगम के बीच समन्वय बढ़ाने के निर्देश भी जारी किए गए हैं, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की विसंगति न रहे। इससे उपभोक्ताओं को राहत मिलने के साथ ही बिजली चोरी पर रोक लगेगी।