    दिल्ली बनेगा ईको टूरिज्म का हब, मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा- अगले 2-3 वर्षों में पूरा होगा लक्ष्य

    By Santosh Kumar Singh Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 12:57 AM (IST)

    दिल्ली सरकार राजधानी को ईको टूरिज्म का हब बनाने की दिशा में काम कर रही है। मंत्री कपिल मिश्रा के अनुसार, अगले दो-तीन वर्षों में यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा। इस पहल से पर्यावरण पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, और पर्यटकों को दिल्ली का एक नया और आकर्षक रूप देखने को मिलेगा।

    कपिल मिश्रा ने कहा कि दिल्ली में ईको टूरिज्म और वाइल्ड लाइफ के क्षेत्र में है अपार संभावना।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि दिल्ली में ईको टूरिज्म और वाइल्ड लाइफ के क्षेत्र में अपार संभावना है। यहां पशु पक्षियों की अनेक प्रजातियां हैं। जैव विविधिता पार्क, यमुना तट और बड़ा रिज क्षेत्र है। पूर्व की सरकारों ने जैव विविधता और पर्यटन पर ध्यान नहीं दिया। पर्यटन के नाम पर केवल लाल किला और क़ुतुब मीनार जैसे जगहों को ही प्राथमिकता दी गई।

    वह कांस्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित ग्लोबल वाइल्ड लाइफ फेयर-2025 के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। 10 से 12 अक्टूबर तक चलने वाले इस आयोजन में दिल्ली पर्यटन विभाग अहम भूमिका निभा रहा है।

    मंत्री ने कहा, दिल्ली सरकार वाइल्ड लाइफ और ईको टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सप्ताहांत सहित कई कार्यक्रम आयोजित करने की योजना तैयार कर रही है। अगले दो-तीन वर्षों में दिल्ली को इको-टूरिज्म का केंद्र बनाने के लिए काम किया जा रहा है।