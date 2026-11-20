वी के शुक्ला, नई दिल्ली। दिल्ली में हर साल निकलने वाला 2.74 लाख टन ई-कचरा निस्तारण की चुनौती बना रहा है। दिल्ली में हर साल निकलने वाले करीब 2.74 लाख टन ई-कचरे के वैज्ञानिक निस्तारण के लिए होलंबी कलां औद्योगिक क्षेत्र में संयंत्र बनाया जाएगा।

पुराने मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटाप, टीवी, फ्रिज, एसी, बैटरी और अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरणों का यहां संग्रह, छंटाई और पुनर्चक्रण होगा। इसके लिए दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (डीएसआइआइडीसी) ने इसके लिए निविदा जारी की है। अप्रैल 2021 में हुआ था परियोजना का ऐलान परियोजना की घोषणा अप्रैल 2021 में हुई थी, लेकिन करीब पांच साल बाद भी संयंत्र स्थापित नहीं हो सका। जमीन, परियोजना की रूपरेखा और निविदा प्रक्रिया में देरी से योजना आगे नहीं बढ़ पाई। अब इसे पीपीपी आधार पर विकसित करने की तैयारी है। संयंत्र डेढ़ साल में तैयार होगा।

दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली में एक साल में करीब 2,74,087 मीट्रिक टन ई-कचरा निकलने का अनुमान है। यानी करीब 27.4 करोड़ किलो या 27.40 लाख क्विंटल। इसका बड़ा हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्र में कबाड़ियों और छोटी इकाइयों के माध्यम से तोड़ा और छांटा जाता है।

दिल्ली के इन इलाकाें में रात के समय जलाया जाता है ई-कचरा दिल्ली में सीलमपुर, मुस्तफाबाद, मंडोली, शास्त्री पार्क और मायापुरी जैसे इलाकों में इस तरह के कचरे का संग्रह, खरीद-बिक्री और छंटाई का काम होता रहा है। इनमें से कई उपकरणों में तांबा, लोहा, एल्युमीनियम और प्लास्टिक जैसे उपयोगी पदार्थ भी होते हैं।

देर शाम इन कालोनियों में और इन इलाकों में प्लास्टिक जलाने से होने वाले प्रदूषण से स्पष्ट मसहूस किया जा सकता है। इनमें तांबा, लोहा, एल्युमीनियम, प्लास्टिक और कई कीमती धातुएं होती हैं।



वहीं सीसा, पारा, कैडमियम और लिथियम जैसे हानिकारक तत्व भी मौजूद रहते हैं। इन्हें सामान्य कूड़े में फेंकने से पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए नुकसान पहुंच रहा है। दिल्ली में अधिकृत पुनर्चक्रण संयंत्र नहीं होने के कारण कचरे को एनसीआर के दूसरे राज्यों की पंजीकृत इकाइयों तक भेजा जाता है। इससे प्रदूषण नियंत्रण और सुरक्षित निस्तारण बड़ी चुनौती बना हुआ है।