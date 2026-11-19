डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आर्थिक विकास की ऊंचाइयों को छूते भारत के सामने स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (सालिड वेस्ट मैनेजमेंट) में 'निराशाजनक प्रदर्शन' एक गंभीर आत्ममंथन का विषय बन गई है।

जस्टिस एस.वी.एन. भट्‌टी और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की पीठ ने 17 नवंबर के अपने आदेश में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों को लागू न किए जाने पर चिंता जताते हुए कहा कि 'भारत अब एक समृद्ध देश है, परंतु स्वच्छता के मोर्चे पर प्रदर्शन बेहद निराशाजनक है। अन्य क्षेत्रों की प्रगति इस प्रबंधनीय लापरवाही के कारण फीकी पड़ जाती है।'

नागरिकों की भूमिका व व्यवस्था की जिम्मेदारी पीठ ने कहा कि हमारे पास मौजूद संसाधन स्वच्छता के लक्ष्य को साध सकते हैं, बशर्ते कानून लागू करने वाली संस्थाएं अडिग रहें और नागरिक स्वयं नियमों का पालन करें। कोर्ट ने नागरिक मानसिकता पर चिंता जताते हुए पहले की टिप्पणी का स्मरण कराया कि समाज में यह भावना दुखद है कि "हमें कचरा पैदा करने का अधिकार है, पर स्रोत पर उसे नियंत्रित करने या सहयोग देने की जिम्मेदारी नहीं।"

सुप्रीम कोर्ट मानिटरिंग कमेटी की रिपोर्टों की समीक्षा के बाद पीठ ने कहा कि राज्य के विभिन्न अंग अपने-अपने पहिये पर घूम रहे हैं, और उन्हें जोड़ने वाली धुरी - यानी नागरिकों - को सार्थक परिणामों के लिए मिलकर काम करना होगा।

कलेक्टरों पर भरोसा और खामियों पर सख्ती ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 और 2026 के बावजूद जमीनी अमल कमजोर रहने पर कोर्ट ने कहा कि यह कदम अन्य पहियों को चलाने वाला पांचवां पहिया नहीं है, बल्कि "अब या कभी नहीं" की स्थिति है।

पीठ ने जिला कलेक्टरों को स्थानीय जरूरतों के अनुरूप नई रणनीतियां बनाने और मुख्य सचिवों व सुप्रीम कोर्ट मानिटरिंग कमेटी को सहयोग देने का निर्देश दिया। साथ ही, रिपोर्ट में असंगठित क्षेत्रों को जारी नोटिस, पानी-बिजली कनेक्शन काटने जैसे कदमों, पीपीपी माडल और कारपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (सीएसआर) के स्पष्ट ढांचे के अभाव पर असंतोष जताया गया।