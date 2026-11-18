राधा वल्लभ शर्मा, श्यामपुर। कूड़े-कचरे के ढेर पर अर्धकुंभ मेला क्षेत्र बसेगा। गौरी शंकर पार्किंग के समीप जहां पूर्व में कूड़ा निस्तारण किया जाता था, वहां गंदगी का ढेर लगा हुआ है।

अब कूड़े के ढेर को जेसीबी से मेला क्षेत्र में फैलाकर भूमि को समतल किया जा रहा है। चंडी देवी मंदिर उड़नखटोला के सामने नहर पटरी के आसपास यही आलम देखने को मिल रहा है।

धर्मनगरी में 14 जनवरी से अर्धकुंभ का शुभारंभ होना है। राज्य सरकार इसे भव्य और दिव्य बनाने में कोई कोताही नहीं बरत रही है। जबकि अधिकारी इसे पलीता लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं।

नहर पटरी के आसपास से दूर तक ऐसे ही कूड़े के ढेर

अर्धकुंभ क्षेत्र को कूड़े के ढेर पर आयोजित करने के लिए जेसीबी से मैदान में समतल किया जा रहा है। इसी स्थान पर मेले के दौरान कई गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।

इस स्थान में पूर्व में नगर निगम का डंपिंग जोन हुआ करता था। यहां कूड़े का निस्तारण किया जाता था, लेकिन वर्तमान समय में चंडी देवी रोपवे के सामने नहर पटरी के आसपास से दूर तक ऐसे ही कूड़े के ढेर लगे हुए हैं।