    डीटीसी कर्मचारियों की अचानक हड़ताल से चरमराई परिवहन व्यवस्था, ड्राइवर की हत्या के बाद गुस्से में कर्मी

    By V K Shukla Edited By: Sonu Suman
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 09:24 PM (IST)

    दिल्ली में डीटीसी कर्मचारियों की अचानक हड़ताल से सोमवार सुबह सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था चरमरा गई। रोहिणी में डीटीसी ड्राइवर के साथ मारपीट और मौत के विर ...और पढ़ें

    डीटीसी कर्मचारियों के हड़ताल से परिवहन व्यवस्था चरमराई।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) कर्मचारियों की अचानक हड़ताल के चलते राजधानी में सोमवार सुबह कुछ घंटों के लिए सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था प्रभावित रही।

    रोहिणी इलाके में डीटीसी ड्राइवर के साथ हुई मारपीट और उसके बाद हुई मौत के विरोध में डीटीसी कर्मचारियों ने अचानक हड़ताल जैसा रुख अपना लिया, जिसका सीधा असर राजधानी की सड़कों पर देखने को मिला। बाहरी दिल्ली से लेकर केंद्रीय इलाकों तक डीटीसी बसों की संख्या बेहद कम दिखाई दी।

    सुबह-सुबह ऑफिस और कालेज जाने वालों की भीड़ बस स्टाप पर जमा रही। नई दिल्ली, दरियागंज, शाहदरा, करोल बाग, कश्मीरी गेट, रोहिणी और द्वारका जैसे प्रमुख रूटों पर बस सेवाएं लगभग ठप रहीं। डीटीसी के एक कर्मचारी ने कहा कि 10 बजे के बाद चालकों ने बजे डिपो से निकालनी शुरू कर दी थीं।