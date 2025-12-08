डीटीसी कर्मचारियों की अचानक हड़ताल से चरमराई परिवहन व्यवस्था, ड्राइवर की हत्या के बाद गुस्से में कर्मी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) कर्मचारियों की अचानक हड़ताल के चलते राजधानी में सोमवार सुबह कुछ घंटों के लिए सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था प्रभावित रही।

रोहिणी इलाके में डीटीसी ड्राइवर के साथ हुई मारपीट और उसके बाद हुई मौत के विरोध में डीटीसी कर्मचारियों ने अचानक हड़ताल जैसा रुख अपना लिया, जिसका सीधा असर राजधानी की सड़कों पर देखने को मिला। बाहरी दिल्ली से लेकर केंद्रीय इलाकों तक डीटीसी बसों की संख्या बेहद कम दिखाई दी।