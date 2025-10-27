Language
    Delhi Accident: बरवाला चौक पर डीटीसी बस का कहर, चार गाड़ियों को मारी टक्कर; मची अफरा-तफरी

    By Shamse Alam Edited By: Sonu Suman
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 08:20 PM (IST)

    दिल्ली के बरवाला चौक पर डीटीसी की इलेक्ट्रिक बस ने चार वाहनों को टक्कर मार दी, जिससे क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। इस हादसे में एक पानी का टैंकर, दो कारें और एक ई-रिक्शा क्षतिग्रस्त हो गए। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष दयानंद वत्स ने स्पीड ब्रेकर बनवाने की मांग की है, क्योंकि चौक पर तेज गति से वाहन चलाने के कारण दुर्घटनाएं होती रहती हैं। उन्होंने ट्रांसफार्मर को भी हटाने की मांग की है।

    Hero Image

    इलेक्ट्रिक बस ने बरवाला चौक पर चार वाहनों को जोरदार टक्कर मार दी।

    जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। बरवाला गांव स्थित यूईआर-2 पर स्थित रेड लाइट चौक पर रविवार दोपहर बवाना की ओर से रोहिणी की दिशा में जा रही डीटीसी की इलेक्ट्रिक बस ने बरवाला चौक पर चार वाहनों को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई।

    टक्कर के बाद बस सड़क के दूसरी ओर जाकर डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में एक पानी का टैंकर, दो कारें और एक ई-रिक्शा क्षतिग्रस्त हो गए। बस का अगला हिस्सा भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत रही कि इस भीषण दुर्घटना में कोई जनहानि नहीं हुई।

    घटना के बाद रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन बरवाला गांव के अध्यक्ष और शिक्षाविद् दयानंद वत्स ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को टैग करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफार्म ‘एक्स’पर पोस्ट किया और बरवाला गांव रेड लाइट चौक पर तत्काल स्पीड ब्रेकर बनवाने की मांग की।

    वत्स ने कहा कि इस चौक पर स्पीड ब्रेकर न होने के कारण वाहन चालक अत्यधिक रफ्तार से गाड़ियां दौड़ाते हैं, जिससे आए दिन गंभीर हादसे हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि यूईआर-2 के इस बरवाला गांव रेड लाइट चौक का 300 मीटर हिस्सा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसलिए स्पीड ब्रेकर का निर्माण कार्य उसी को करना है।

    वत्स ने यह भी बताया कि चौक पर यूनियन बैंक की साइड में टाटा पावर का ट्रांसफार्मर बीच सड़क में आ गया है, जो ट्रैफिक में लगातार बाधा बना हुआ है। इसे अब तक स्थानांतरित नहीं किया गया है। उन्होंने दिल्ली यातायात पुलिस के डीसीपी से तुरंत हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा कि ट्रैफिक को सुचारू कराया जाए।

    इस चौक पर स्थायी समाधान के तौर पर स्पीड ब्रेकर बनाए जाएं व ट्रांसफार्मर हटाया जाए। वत्स ने बताया कि 25 अक्टूबर को भी डीटीसी की एक इलेक्ट्रिक बस ने दूध से भरी महिंद्रा पिकअप वैन को जोरदार टक्कर मारी थी। उन्होंने कहा कि बरवाला रेड लाइट चौक रोज दुर्घटनाओं का केंद्र बन चुका है, लेकिन प्रशासन और सरकार आंख मूंदे हुए हैं।