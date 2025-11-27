ऐसे कैसे बनेगी ड्रग्स मुक्त दिल्ली? डार्क वेब की दुनिया से नशे की लत तक पहुंच रहे युवा

दिल्ली में रोजगार के अवसर अधिक होने के कारण यहां आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में यह जरूरी है कि दिल्ली से सटे शहरों नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, बहादुरगढ़, नूंह, सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद आदि की पुलिस के साथ बेहतर समन्वय स्थापित किया जाए, ताकि जमीनी स्तर पर सूचनाओं के आदान-प्रदान से ड्रग्स तस्करी के नेटवर्क को प्रभावी ढंग से ध्वस्त किया जा सके। यदि अतिरिक्त और प्रभावी प्रयास नहीं किए गए तो ड्रग्स तस्करी की समस्या और गंभीर हो सकती है।

बावजूद इसके ड्रग्स बिक्री के हॉट स्पॉट में इस वर्ष दो गुना वृद्धि हो गई है। आखिर पुलिस ड्रग्स की चेन को क्यों नहीं तोड़ पा रही? क्या सिर्फ अलग-अलग जगहों से ड्रग्स की बरामदगी और आपूर्ति करने वालों की गिरफ्तारी करने से ड्रग्स मुक्त दिल्ली का संकल्प पूरा हो पाएगा? आखिर पड़ोसी राज्यों से मजबूत समन्वय और ड्रग्स की चेन को तोड़ने या खत्म करने में क्यों विफल है पुलिस इसी की पड़ताल हमारा आज का मुद्दा है :

पांच साल बाद भी जिंदगी पटरी पर नहीं लौट सकी। ऐसे ही कई प्रतिभाशाली युवा नशे के जाल में फंसते जा रहे हैं। दरअसल दिल्ली नशे का ट्रांजिट प्वाइंट बन चुकी है। एनसीआर के शहरों का भी यही हाल है, विशेषकर गुरुग्राम और गौतमबुद्ध नगर। साल दर साल यहां इसकी खपत बढ़ती ही जा रही है। सरकार इसके विरुद्ध तीन साल से अभियान भी चला रही है। ड्रग्स मुक्त दिल्ली का संकल्प है।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। एक नामी सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक में राहुल (काल्पनिक नाम) का दाखिला हुआ था परिवार खुश था, शहर में होते हुए भी स्वजन ने हॉस्टल भी भेज दिया। कुछ दिनों बाद, बेटे के व्यवहार में बदलाव हुए, द्वितीय वर्ष में ही फेल भी हो गया। माता-पिता ने पड़ताल की तो पता चला बेटा नशे का आदी हो चुका है। डार्क वेब की दुनिया से नशे की लत तक पहुंचे राहुल के स्वजन के जीवन में तो मानो अंधेरा छा गया।

ड्रग्स तस्करी की लंबे चेन होती है, चेन में शामिल सभी सदस्यों को पकड़ना होगा। ड्रग्स तस्करों के पकड़े जाने पर जांच एजेंसियों को अदालतों में मजबूत पैरवी करने की जरूरत है ताकि उन्हें सख्त से सख्त सजा मिले। जमान पर बाहर नहीं आ सकें। ड्रग्स तस्करों को पकड़े जाने पर उनसे ड्रग्स की बरामदगी बहुत मायने रखती है।

जिन अलग-अलग एप के जरिये लोग तस्करों से ड्रग्स खरीदते हैं और तस्कर उन्हें होम डिलीवरी करते हैं उसपर अधिक से अधिक मानीटरिंग करने की जरूरत है। डार्क वेब व क्रिप्टो करेंसी, जिसके जरिये तस्कर ड्रग्स खरीदते और बेचते हैं इन दोनों पर भी अभी ठीक से नजर नहीं रखी जा रही है। ड्रग्स के काले धंधे से आने वाले पैसे का इस्तेमाल नारकोटेरेरिज्म में होता है।

दिल्ली व पड़ोसी राज्यों की पुलिस को केंद्रीय एजेंसियों के साथ बेहतर समन्वय बनाना होगा, इंटेलीजेंस तंत्र को बहुत मजबूत करना होगा। ह्यूमेन इंटेलीजेंस जिसे मुखबिर कहा जाता है उसे मजबूत बनाने के लिए बीट अफसरों की सबसे अधिक जिम्मेदारी तय करने की जरूरत है। मोबाइल इंटेलीजेंस पर काम करना होगा।

दिल्ली तस्करों का ट्रांजिट प्वाइंट बन चुकी है। यहां पर देश के विभिन्न हिस्सों और विदेश से ड्रग्स आने के साथ ही उन्हें विभिन्न राज्यों में भेजने का भी काम बड़े स्तर पर होने लगा है। पिछले कई सालों से दिल्ली पुलिस ड्रग्स तस्करों पर लगाम लगाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। 2027 तक दिल्ली को ड्रग्स मुक्त करने के लक्ष्य को देखते हुए दिल्ली पुलिस बड़े बड़े तस्करों को दबोच कर उनसे बड़ी खेप बरामद कर रही है।

पुलिस की जिम्मेदारी, प्रतिबद्धता व समन्वय नहीं बढ़ेगा तो ड्रग्स तस्करी रोकने में मुश्किल आएगी। जिस तरह तस्कर अब ड्रग्स की आपूर्ति के लिए इंटरनेट मीडिया का इस्तेमाल करने लगे हैं, ऐसे में ड्रग्स तस्करी रोकने के लिए सोशल मीडिया पर पैनी नजर के साथ ही ह्यूमन इंटेलीजेंस को मजबूत करने की जरूरत है। केवल फोन इंटरसेप्शन से तस्करों को पकड़ना संभव नहीं होगा। ऐसा देखा जा रहा है कि ड्रग्स की मांग अधिक के कारण दिल्ली में इसका कारोबार भी तेजी से फलने फूलने लगा है।

बरामदगी न होने पर केस पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इसलिए जांच एजेंसियों को इस तरह की कोशिश करनी चाहिए कि वे जिन्हें भी ड्रग्स तस्करी के आरोप में गिरफ्तार करें उनके कब्जे से ड्रग्स की अधिक से अधिक से बरामदगी हो। ड्रग्स को लेकर काम करने वाली दिल्ली समेत पड़ोसी राज्यों की नारकोटिक्स यूनिटों की नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो व अन्य केंद्रीय एजेंसियों के साथ बेहतर समन्वय बनाकर ही सुधार संभव है। यह जानकारी जागरण संवाददाता राकेश कुमार सिंह से दिल्ली पुलिस पूर्व संयुक्त आयुक्त सुवाशीष चौधरी से बातचीत पर आधारित है।

नशे की जड़ पर करना होगा कड़ा प्रहार, तभी लगेगी लगाम जब कहीं ड्रग्स बरामद होती है तो यह पता करना चाहिए कि यह आई कहां से, इस चेन का छोर कहां है। चाहे इसका माफिया दूसरे देश में बैठा हो, इंटरपोल व अन्य एजेंसियों की मदद से उन पर लगाम लगानी आवश्यक है। सिर्फ नशा करने वाले और उनकी तस्करी करने वालों पर कार्रवाई करने से बात नहीं बनेगी। सीधे जड़ पर जब प्रहार होगा, तभी बात बनेगी और ड्रग्स सप्लाई पर लगाम लगेगी।

एक बार जब पुलिस वहां तक पहुंच जाएगी तब आगे इस पर रोक लग सकती है। जब भी पुलिस किसी मामले में तस्कर को पकड़े, उससे कड़ी पूछताछ कर उसकी चेन के बारे में पता लगाना चाहिए। इस चेन में शामिल हर व्यक्ति से गहनता से जांच में शामिल करना होगा। आजकल अधिकतकर ड्रग्स विदेश से सप्लाई हो रही है। विदेश से लाकर देश में सबसे पहले जहां उतर रही है, वहां पकड़ने के लिए पूरे इंतजाम होने चाहिए।