दिल्ली के नबी करीम में डबल मर्डर से सनसनी, लव ट्राएंगल में पत्नी-प्रेमी की मौत और पति घायल
दिल्ली के नबी करीम इलाके में प्रेम-प्रसंग को लेकर डबल मर्डर की घटना सामने आई है। एक महिला और उसके प्रेमी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, जबकि महिला का पति घायल हो गया। घटना उस समय हुई जब महिला और उसका पति नबी करीम में अपनी मां से मिलने आए थे, तभी महिला का प्रेमी वहां पहुंच गया और पति पर हमला कर दिया।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के नबी करीम इलाके में डबल मर्डर की घटना से सनसनी फैल गई। यहां प्रेम-प्रसंग के चलते सड़क पर मौत का खौफनाक खेल देखने को मिला। चाकूबाजी की वारदात में पत्नी और प्रेमी की मौत हो गई और पति घायल हो गया।
प्राथमिक जानकारी के मुताबिक, आकाश और उसकी पत्नी शालिनी अपनी मां (शीला) से मिलने शनिवार को नबी करीम के कुतुब रोड आए थे। इसी दौरान यहां शालिनी का प्रेमी आशु पहुंच गया और कथित तौर पर आकाश पर चाकू से हमला करने का प्रयास किया, लेकिन आकाश खुद को हमले से बचाने में कामयाब रहा।
आशु के सिर पर खून सवार था, उसने ई-रिक्शा में बैठी शालिनी पर कथित तौर पर चाकू से ताबड़तोड़ कई वार किए। इस दौरान पत्नी शालिनी को बचाने आए आकाश पर भी आशु ने वार किया। इस बीच, आकाश ने बहादूरी दिखाते हुए आशु से चाकू छीन लिया और उसी चाकू से आशु पर जवाबी वार किए।
इसके बाद शालिनी के भाई रोहित ने आकाश और शालिनी को इलाज के लिए एलएचएमसी अस्पताल पहुंचाया। पुलिस आशु को भी उसी अस्पताल ले गई। हालांकि डॉक्टरों ने आशु और शालिनी दोनों को मृत घोषित कर दिया। वहीं, आकाश का फिलहाल इलाज चल रहा है।
पुलिस को दिए बयान में शालिनी की मां शीला ने बताया कि आकाश और शालिनी विवाहित थे और उनके दो बच्चे थे। शालिनी कथित तौर पर अपनी मौत के समय गर्भवती भी थी। शालिनी का आशु के साथ प्रेम-प्रसंग चल रहा था और जब आकाश के साथ उसके संबंध ठीक नहीं थे, तब वह दिल्ली से बाहर आशु के साथ लिव-इन में रहती थी, लेकिन कुछ समय पहले शालिनी की आकाश से सुलह हो गई।
इसके बाद शालिनी ने आशु को छोड़ दिया। आशु इस बात से नाराज था, वह शालिनी को साथ रखना चाहता था। यहां तक कि आशु ने शालिनी के गर्भ में पल रहे बच्चे के पिता होने का भी दावा किया था। इसी बात को लेकर आशु और आकाश दोनों के बीच विवाद चल रहा था। मामले में पुलिस ने धारा 103(1)/109(1)बीएनएस के तहत एफआईआर दर्ज की है और मामले की जांच कर रही है।
मृतकों और घायल की पहचान इस प्रकार है:
- आशु उर्फ शैलेंद्र (उम्र 34), बॉबी पुत्र, निवासी ए-34 अमरपुरी, नबी करीम, दिल्ली।
- शालिनी (उम्र 22), पत्नी आकाश, निवासी बगीचा प्रताप नगर, दिल्ली।
- आकाश (उम्र 23), पुत्र पूरन, निवासी बगीचा प्रताप नगर, दिल्ली।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।