दीपावली की सुबह दिल्ली की हवा में घुला जहर, AQI 'बहुत खराब' श्रेणी में

डिजीटल डेस्क. नई दिल्ली। दीपाव के जश्न के बीच दिल्लीवासियों को साफ हवा की बजाय जहरीली धुंध ने घेर लिया। सुबह से ही शहर के अधिकांश हिस्सों में मोटी धुंध की चादर छाई रही, जिससे आसमान भी मटमैला नजर आया। प्रदूषण के हालात इतने बिगड़े कि दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 300 के पार पहुंच गया, जो ‘बहुत खराब’ स्तर को दर्शाता है।

हवा की गुणवत्ता ने बढ़ाई चिंता केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के ‘समीर’ ऐप के मुताबिक, सोमवार सुबह 9 बजे दिल्ली का औसत AQI 339 रिकॉर्ड किया गया। शहर के करीब 38 निगरानी केंद्रों से मिले आंकड़ों के अनुसार, अधिकांश क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता खतरनाक स्तर पर थी। आनंद विहार में AQI 414 और वजीरपुर में 412 तक पहुंच गया, जो ‘गंभीर’ श्रेणी में आता है। पूसा (371), अशोक विहार (394) और बवाना (369) में भी वायु की स्थिति बेहद चिंताजनक रही।

हालांकि कुछ जगहों पर हालात थोड़े बेहतर नजर आए। श्री अरबिंदो मार्ग पर AQI 165 और दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (DTU) क्षेत्र में 198 रहा, जो बाकी इलाकों की तुलना में कम है, लेकिन फिर भी स्वस्थ माने जाने वाले स्तर से बहुत ऊपर है।