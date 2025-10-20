दीवाली की रात दिल्ली में घर से निकलना होगा मुश्किल! प्रदूषण पर CAQM की रिपोर्ट ने चौंकाया

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार को जहां पटाखे जलाए जाएंगे, वहीं रविवार शाम को दिल्ली की वायु गुणवत्ता "बेहद खराब" श्रेणी में पहुंच गई। दिवाली "बेहद खराब" हवा के साथ मनाई जाएगी। अगर सुबह और शाम पटाखे जलाए गए तो वायु गुणवत्ता "गंभीर" श्रेणी में पहुंचने की प्रबल संभावना है। ऐसे में, वायु गुणवत्ता आयोग (CAQM) द्वारा GRAP प्रतिबंधों के दूसरे चरण को लागू करने के बाद, तीसरा चरण भी लागू हो सकता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दिल्ली के 12 इलाके रेड जोन में पहुंचे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा जारी वायु गुणवत्ता बुलेटिन के अनुसार, रविवार को दिल्ली के 11 इलाकों का AQI "बेहद खराब" श्रेणी में रहा। जबकि आनंद विहार का AQI 435 रहा, जो "गंभीर" श्रेणी में आता है। IIT-M पुणे के निर्णय सहायता प्रणाली (DSS) के अनुसार, रविवार को इस AQI में परिवहन उत्सर्जन का सबसे बड़ा योगदान रहा, जो कुल उत्सर्जन का 15.11 प्रतिशत था।

पूर्वानुमान चिंताजनक स्थिति दर्शाते हैं केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार, दिवाली की रात प्रतिकूल मौसम और आतिशबाजी के कारण, दिवाली के अगले दिन मंगलवार को वायु गुणवत्ता 400 के पार जाकर "गंभीर" श्रेणी में पहुंच सकती है। इसके बाद, यह अगले छह दिनों तक "गंभीर" से "बेहद खराब" श्रेणी में बनी रहेगी।

सोमवार और मंगलवार को हवा की गति बहुत कम, 6 से 10 किमी प्रति घंटे तक हो सकती है। इसलिए, दिल्ली-एनसीआर में कई प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। लोगों को अब अपने मास्क तैयार रखने चाहिए। पूर्वानुमान के अनुसार, सोमवार को मास्क पहनने की सलाह भी जारी की जा सकती है।

मौसम की स्थिति भी बहुत अनुकूल नहीं है इस समय मौसम की स्थिति भी बहुत अनुकूल नहीं है। रविवार सुबह हल्का कोहरा छाया रहा और अगले तीन दिनों तक धुंध और धुँध छाए रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार, तीन दिनों तक आंशिक रूप से बादल छाए रहने के कारण दिन में भी धुंध की हल्की परत दिखाई दे सकती है। इस दौरान बारिश या तेज़ हवाओं की कोई संभावना नहीं है।

जहाँ तक तापमान का सवाल है, रविवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 33.3 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 0.7 डिग्री अधिक था, जबकि न्यूनतम तापमान 20.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 2.2 डिग्री अधिक था। आर्द्रता का स्तर 94 से 52 प्रतिशत के बीच रहा। सोमवार को यह क्रमशः 33 और 21 डिग्री सेल्सियस रहा, और अगले कई दिनों तक इसके 32 और 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की उपसमिति जीआरएपी के विभिन्न चरणों के लिए प्रतिबंध लगाने हेतु वर्चुअल बैठकें आयोजित करती है। इस बैठक में वर्तमान प्रदूषण स्तर और अगले दो से तीन दिनों के पूर्वानुमान पर विचार किया जाता है। यदि एक या दो दिनों में स्थिति में सुधार होने की उम्मीद है, तो प्रतिबंध नहीं लगाए जाते हैं। हालाँकि, यदि एक ही श्रेणी कई दिनों तक बनी रहने की उम्मीद है, तो उस श्रेणी के अनुरूप जीआरएपी चरण लागू किया जाता है।