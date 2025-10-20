Language
    दीवाली की रात दिल्ली में घर से निकलना होगा मुश्किल! प्रदूषण पर CAQM की रिपोर्ट ने चौंकाया

    By Sanjeev Gupta Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 08:02 AM (IST)

    दिवाली की रात दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ने की आशंका है, जिससे घर से निकलना मुश्किल हो सकता है। CAQM की रिपोर्ट के अनुसार, पटाखे जलाने से प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच सकता है। लोगों से पटाखे न जलाने और प्रदूषण कम करने में मदद करने की अपील की गई है। प्रदूषण से बचने के लिए सुझाव भी दिए गए हैं।

    संजीव गुप्ता, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार को जहां पटाखे जलाए जाएंगे, वहीं रविवार शाम को दिल्ली की वायु गुणवत्ता "बेहद खराब" श्रेणी में पहुंच गई। दिवाली "बेहद खराब" हवा के साथ मनाई जाएगी। अगर सुबह और शाम पटाखे जलाए गए तो वायु गुणवत्ता "गंभीर" श्रेणी में पहुंचने की प्रबल संभावना है। ऐसे में, वायु गुणवत्ता आयोग (CAQM) द्वारा GRAP प्रतिबंधों के दूसरे चरण को लागू करने के बाद, तीसरा चरण भी लागू हो सकता है।

    दिल्ली के 12 इलाके रेड जोन में पहुंचे

    केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा जारी वायु गुणवत्ता बुलेटिन के अनुसार, रविवार को दिल्ली के 11 इलाकों का AQI "बेहद खराब" श्रेणी में रहा। जबकि आनंद विहार का AQI 435 रहा, जो "गंभीर" श्रेणी में आता है। IIT-M पुणे के निर्णय सहायता प्रणाली (DSS) के अनुसार, रविवार को इस AQI में परिवहन उत्सर्जन का सबसे बड़ा योगदान रहा, जो कुल उत्सर्जन का 15.11 प्रतिशत था।

    पूर्वानुमान चिंताजनक स्थिति दर्शाते हैं

    केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार, दिवाली की रात प्रतिकूल मौसम और आतिशबाजी के कारण, दिवाली के अगले दिन मंगलवार को वायु गुणवत्ता 400 के पार जाकर "गंभीर" श्रेणी में पहुंच सकती है। इसके बाद, यह अगले छह दिनों तक "गंभीर" से "बेहद खराब" श्रेणी में बनी रहेगी।

    सोमवार और मंगलवार को हवा की गति बहुत कम, 6 से 10 किमी प्रति घंटे तक हो सकती है। इसलिए, दिल्ली-एनसीआर में कई प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। लोगों को अब अपने मास्क तैयार रखने चाहिए। पूर्वानुमान के अनुसार, सोमवार को मास्क पहनने की सलाह भी जारी की जा सकती है।

    मौसम की स्थिति भी बहुत अनुकूल नहीं है

    इस समय मौसम की स्थिति भी बहुत अनुकूल नहीं है। रविवार सुबह हल्का कोहरा छाया रहा और अगले तीन दिनों तक धुंध और धुँध छाए रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार, तीन दिनों तक आंशिक रूप से बादल छाए रहने के कारण दिन में भी धुंध की हल्की परत दिखाई दे सकती है। इस दौरान बारिश या तेज़ हवाओं की कोई संभावना नहीं है।

    जहाँ तक तापमान का सवाल है, रविवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 33.3 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 0.7 डिग्री अधिक था, जबकि न्यूनतम तापमान 20.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 2.2 डिग्री अधिक था। आर्द्रता का स्तर 94 से 52 प्रतिशत के बीच रहा। सोमवार को यह क्रमशः 33 और 21 डिग्री सेल्सियस रहा, और अगले कई दिनों तक इसके 32 और 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है।

    वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की उपसमिति जीआरएपी के विभिन्न चरणों के लिए प्रतिबंध लगाने हेतु वर्चुअल बैठकें आयोजित करती है। इस बैठक में वर्तमान प्रदूषण स्तर और अगले दो से तीन दिनों के पूर्वानुमान पर विचार किया जाता है। यदि एक या दो दिनों में स्थिति में सुधार होने की उम्मीद है, तो प्रतिबंध नहीं लगाए जाते हैं। हालाँकि, यदि एक ही श्रेणी कई दिनों तक बनी रहने की उम्मीद है, तो उस श्रेणी के अनुरूप जीआरएपी चरण लागू किया जाता है।

    GRAP चरण 2 प्रतिबंध और नागरिक चार्टर

    • इलेक्ट्रिक, सीएनजी और BS6 बसों के अलावा सभी अंतरराज्यीय बसों का दिल्ली में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
    • डीजल जनरेटर पर प्रतिबंध रहेगा।
    • यातायात-भारी मार्गों पर अधिक कर्मचारी तैनात किए जाएँगे।
    • पार्किंग शुल्क में वृद्धि की जाएगी।
    • सार्वजनिक परिवहन का विस्तार किया जाएगा, और व्यस्त समय के दौरान किराए में बदलाव किया जाएगा।
    • BS4 मानक वाली डीजल बसों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

    नागरिक चार्टर

    • लोगों को सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए और निजी वाहनों से बचना चाहिए।
    • जाम-मुक्त यात्रा के लिए तकनीक का उपयोग करें।
    • अपने वाहन के एयर फ़िल्टर नियमित रूप से बदलें।
    • अक्टूबर से जनवरी तक धूल पैदा करने वाले निर्माण कार्य से बचें।
    • कचरा खुले में जलाने से बचें।

    प्रतिबंध

    • आम जनता के लिए कई निर्माण संबंधी गतिविधियाँ प्रतिबंधित रहेंगी। घरों में बोरिंग, ड्रिलिंग, तोड़फोड़, सीवर लाइन और पानी की लाइन लगाने की अनुमति नहीं होगी।
    • दिल्ली एनसीआर में स्टोन क्रशर ज़ोन बंद रहेंगे।
    • दिल्ली एनसीआर में खनन संबंधी सभी गतिविधियाँ बंद रहेंगी।
    • दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में BS III पेट्रोल और BS IV डीजल वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा, विकलांगों को छूट दी जाएगी।
    • दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में पाँचवीं कक्षा तक की कक्षाएँ हाइब्रिड होंगी। दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में सार्वजनिक कार्यालय और स्थानीय निकाय के कर्मचारियों के लिए "अलग-अलग आगमन समय" लागू होगा।

    नागरिक चार्टर

    • लोगों को छोटी दूरी के लिए साइकिल का उपयोग करना चाहिए।
    • स्वच्छ ईंधन से चलने वाले वाहनों का उपयोग करें।
    • जो लोग घर से काम कर सकते हैं, उन्हें इनका उपयोग करना चाहिए।
    • हीटिंग के लिए कोयले और लकड़ी का उपयोग करने से बचें।
    • अपने सुरक्षा गार्डों को इलेक्ट्रिक हीटर उपलब्ध कराएँ।