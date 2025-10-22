सालों बाद पटाखों से जहरीली हुई दिल्ली की हवा, AQI 400 के पार; कई स्टेशनों से डेटा गायब

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली। दिवाली की रात "समय-सीमा" के भीतर हरित पटाखे जलाने की सुप्रीम कोर्ट की छूट दिल्लीवासियों के स्वास्थ्य पर भारी पड़ी। पटाखों के धुएँ में सारे नियम-कायदे धज्जियाँ उड़ा दिए गए। रात 8 से 10 बजे के बीच हरित पटाखे जलाने की अनुमति थी, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी में आधी रात के बाद तक पटाखे जलाए गए, हरित पटाखे नहीं, बल्कि पारंपरिक पटाखे। एनसीआर के शहरों में कोई प्रतिबंध नहीं था, इसलिए वहाँ भी बड़ी मात्रा में पटाखे जलाए गए।

नतीजतन, इस साल दिवाली पर दिल्ली में AQI पिछले चार सालों की तुलना में ज़्यादा रहा। PM 10 का स्तर लगभग 18 दर्ज किया गया, जबकि PM 2.5 का स्तर 30 गुना ज़्यादा दर्ज किया गया। हालाँकि, अगले दिन, मंगलवार सुबह हल्की हवा चलने से स्थिति नियंत्रण में आ गई।

नतीजतन, दिल्ली-एनसीआर में AQI "गंभीर" श्रेणी में नहीं पहुँचा, जैसा कि अनुमान लगाया गया था। पूरे एनसीआर में स्थिति कमोबेश एक जैसी रही। चिंता की बात यह है कि मंगलवार को दिवाली भी मनाई गई, जिसके कारण देर शाम प्रदूषण का स्तर बढ़ गया।

# शहर एक्यूआई 1 डिफेंस कॉलोनी 475 2 नई दिल्ली 338 3 दिल्ली 318 4 शाहदरा 304 5 देवली 155 कई स्टेशनों से डेटा गायब सोमवार रात 11 बजे से सुबह 5 बजे के बीच कई स्टेशनों से डेटा गायब था। पटपड़गंज, नेहरू नगर, जेएलएन स्टेडियम और ओखला फेज 2 जैसे स्टेशनों पर कोई डेटा दर्ज नहीं किया गया। शायद प्रदूषण इतना ज़्यादा था कि उपकरणों ने काम करना बंद कर दिया। डीपीसीसी के पूर्व अतिरिक्त निदेशक डॉ. एम. जॉर्ज ने सवाल किया, "अगर यह 'ग्रीन दिवाली' थी, तो लोगों को यह जानने का अधिकार है कि उन्होंने रात में क्या साँस ली। रात में प्रदूषण के चरम पर सीपीसीबी की निगरानी प्रणाली क्यों बंद कर दी गई?" पराली जलाने से प्रदूषण केवल 0.8 प्रतिशत रहा आईआईटी-एम, पुणे की निर्णय सहायता प्रणाली के अनुसार, पड़ोसी राज्यों, विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने से दिवाली के दिन प्रदूषण केवल 0.8 प्रतिशत रहा, जबकि अगले दिन, मंगलवार को यह बढ़कर 1 प्रतिशत हो गया। शहर में प्रदूषण का मुख्य कारण वाहनों से निकलने वाला उत्सर्जन था, जिसका योगदान 15 से 16 प्रतिशत था।

मंगलवार सुबह हवा की गति 10 किमी प्रति घंटा थी मौसम विभाग के अनुसार, दिवाली के दिन हवा की दिशा उत्तर-पश्चिमी थी और उसकी गति बहुत कम थी। मंगलवार सुबह हवा की दिशा पूर्व दिशा की थी और सुबह 5 बजे से 11:30 बजे तक उसकी गति 10 किमी प्रति घंटा थी। परिणामस्वरूप, AQI "गंभीर" श्रेणी में पहुँचने के बजाय "बहुत खराब" श्रेणी में रहा।

हालांकि, मंगलवार शाम को हवा की गति धीमी होने और दिवाली के जश्न और पटाखों के लगातार दूसरे दिन होने के कारण स्थिति फिर से बिगड़ गई। शाम 7 बजे तक दिल्ली का AQI 370 तक पहुँच गया था। ऐसे में बुधवार को इसके 400 के पार जाकर "गंभीर" श्रेणी में पहुँचने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

दिल्ली सरकार प्रदूषण रोकथाम के प्रति लापरवाह दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा ग्रीन पटाखे जलाने की समयबद्ध छूट का स्वागत तो किया, लेकिन वह उसके निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने में लापरवाह दिखी। ग्रीन पटाखों की आड़ में पारंपरिक पटाखे न केवल बड़ी मात्रा में बेचे गए, बल्कि बड़ी मात्रा में जलाए भी गए। इसी तरह, पटाखे जलाने की समय-सीमा की भी अनदेखी की गई। दिवाली पर प्रदूषण रोकथाम के लिए कोई पूर्व तैयारी नहीं की गई थी।