दिल्ली में दीवाली पर ध्वनि प्रदूषण का 'धमाका': 23 स्थानों पर तय सीमा से ज्यादा शोर दर्ज, करोल बाग सबसे आगे

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। इस दिवाली दिल्ली में पिछले तीन सालों के मुकाबले अधिक शोर रहा। ज्यादातर इलाकों में पहले से ही लगे प्रतिबंधों के बावजूद स्वीकार्य ध्वनि सीमा का उल्लंघन हुआ। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) के रीयल-टाइम डेटा से पता चला कि शहर भर के 26 सक्रिय ध्वनि निगरानी स्टेशनों में से 23 ने निर्धारित मानकों से ज़्यादा ध्वनि स्तर दर्ज किया। 2024 में ऐसे 22 स्टेशनों की संख्या 22 और 2023 में 13 से ज़्यादा रही थी।



शहर के सबसे व्यस्त व्यावसायिक केंद्रों में से एक, करोल बाग में दिवाली की रात सबसे ज़्यादा डेसिबल स्तर दर्ज किया गया, जो रात 11 बजे 93.5 डेसिबल (डीबीए) पर पहुंच गया। यह पिछले साल के 94.5 डीबीए के अधिकतम स्तर से थोड़ा कम था। यह इलाका दिन भर शोर से भरा रहा। दीवाली के दिन सुबह सात बजे से अगली सुबह दो बजे तक स्तर 55 डीबीए की मानक रात्रिकालीन सीमा से ऊपर रहा। रात्रिकालीन औसत 88.4 डीबीए रहा, जो पिछले वर्ष के 88.7 डीबीए के लगभग बराबर है।



केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने ध्वनि निगरानी केंद्रों को चार श्रेणियों में विभाजित किया है - शांत क्षेत्र, जहां दिन और रात के डेसिबल का स्तर क्रमशः 50 और 40 डीबीए से अधिक नहीं होना चाहिए। आवासीय क्षेत्र, जहां दिन और रात के मानक क्रमशः 55 और 45 डीबीए हैं। वाणिज्यिक क्षेत्र, जहां दिन और रात के मानक क्रमशः 65 और 55 डीबीए हैं और औद्योगिक क्षेत्र, जहां दिन के दौरान 75 डीबी और रात में 70 डीबीए के मानक अब तक के सबसे उदार हैं।



अधिकारियों ने कहा कि पांच वर्षों में पहली बार पटाखों पर प्रतिबंध हटने के साथ, सभी चार क्षेत्रों - शांत, आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक - में औसत ध्वनि स्तर सुरक्षित सीमा को पार कर गया। अधिकतम ध्वनि माप मुख्यतः रात नौ बजे से 11 बजे के बीच दर्ज किए गए, हालांकि कई स्थानों पर आधी रात के बाद भी शोर बना रहा।



यहां तक कि शांत क्षेत्र के रूप में चिह्नित क्षेत्र भी शांत नहीं थे। श्री अरबिंदो मार्ग पर, औसत शोर स्तर 65 डीबीए तक पहुंच गया, जबकि रात 9 बजे अधिकतम शोर स्तर 75.7 डीबीए था—जो रात के समय के लिए स्वीकार्य 40 डीबीए से लगभग दोगुना है। यह मार्ग रात एक बजे तक शोर-शराबे से भरा रहा। इसी तरह, बवाना में महर्षि वाल्मीकि अस्पताल के पास, जो एक और शांत क्षेत्र है, रात आठ बजे डेसिबल स्तर 77.9 डीबीए तक पहुंच गया।



रिहायशी इलाकों में, विवेक विहार में रात नौ बजे स्तर 85 डीबीए तक पहुंच गया, जबकि द्वारका में रात 9 से 10 बजे के बीच यह 80 डीबीए के आसपास रहा। लाजपत नगर जैसे व्यावसायिक इलाके भी मानकों पर खरे नहीं उतरे, जहाँ रात 10 बजे 83.3 डीबीए दर्ज किया गया और देर रात तक शोर बना रहा।



राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के जुलाई 2022 के एक आदेश में निर्देश दिया गया था कि ध्वनि प्रदूषण को वायु प्रदूषण के बराबर माना जाए और वायु प्रदूषण को कम करने की किसी भी योजना में शोर कम करने के उपाय भी शामिल होने चाहिए।