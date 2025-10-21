दिल्ली में दीपावली की रात 5 बड़े हादसे: आग से फैक्ट्रियां और वाहन जले, दमकल ने घंटों की मशक्कत से पाया काबू

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। दीपावली की देर रात बाहरी दिल्ली के नरेला, रोहिणी, अलीपुर, और संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में आग लगने की जानकारी दमकल विभाग को मिली। सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ियों में नरेला स्थित जूता फैक्ट्री, अलीपुर में जूट गोदाम, संजय गांधी स्थित एक गोदाम और रोहिणी स्थित एक कार में लगी आग पर काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इन जगहों पर करीब 30 से अधिक दमकल की गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी रहीं। इन जगहों पर रखे लाखों के सामान जलकर राख हो गए। शुरुआती जांच में पता चला कि अधिकतर जगहों पर आग पटाखे फोड़ने के दौरान लगी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।

नरेला डीएसआइआइडीसी क्षेत्र में सोमवार तड़के एक जूते बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कुछ ही मिनटों में चार मंजिला इस फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते फैक्ट्री में रखे लाखों के सामान जलकर राख हो गए। घटना की जानकारी पुलिस और दमकल विभाग को दी गई।

सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की 16 गाड़ियों ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस आग से इमारत पूरी तरह से जर्जर हो गई है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। इस हादसे में किसी के हताहत की कोई सूचना नहीं मिली है।

धूं-धूकर जल गई खड़ी कार रोहिणी सेक्टर-21 स्थित पाकेट-1 में छोटी दीपावली की रात यहां खड़ी एक महिंद्रा कार में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते कार पूरी तरह जलकर राख हो गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि कार के आसपास पटाखे जलाए जा रहे थे। जिसके चलते कार में आग लगने की आशंका जताई जा रही है।

घटना की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की पहुंची गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आग पटाखे के कारण लगी है या फिर कार में कोई खराबी के कारण लगी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जूट गोदाम में लगी भीषण आग, गाड़ियां भी जलीं दीपावली की देर रात अलीपुर स्थित एक जूट गोदाम में भीषण आग लग गई। इसकी जानकारी तुरंत दमकल विभाग को दी गई। सूचना पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस आग में गोदाम में खड़ी दो से तीन गाड़ियां भी जल गईं। आग के कारणों का पता नहीं चल सका है।

शुरुआती जांच में आशंका जाहिर की गई है कि आग पटाखे फोड़ने के दौरान लगी है। पुलिस इसकी जानकारी जुटा रही है। हालांकि इस आग से किसी के हताहत की कोई सूचना नहीं है।

पटाखे से वाशिंग मशीन में लगी आग

नरेला सेक्टर-ए-1-ए-4 स्थित पाकेट सात में दीपावली की रात एक इमारत के दूसरी मंजिल स्थित बालकनी में वाशिंग मशीन के ऊपर कपड़े रखे हुए थे। पटाखे फोड़ने के कारण कपड़ों में लगी। कपड़ों से फिर वाशिंग मशीन में आग फैल गई। इस दौरान वाशिंग मशीन व कपड़े जल गए।