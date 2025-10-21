दिल्ली में दीवाली की रात युवक की चाकू से गोदकर हत्या, वारदात को अंजाम देकर हत्यारे फरार

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। बाहरी दिल्ली में दीवाली की देर रात शाहबाद डेरी में एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। दिलीप नाम के व्यक्ति को पांच से छह लोगों ने चाकू से ताबड़तोड़ वार करके मौत के घाट उतारा। वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए।