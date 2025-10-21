Language
    दिल्ली में दीवाली की रात युवक की चाकू से गोदकर हत्या, वारदात को अंजाम देकर हत्यारे फरार

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 11:47 AM (IST)

    दिल्ली के शाहबाद डेयरी में दिवाली की रात एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। दिलीप नामक व्यक्ति पर पांच-छह लोगों ने हमला किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और पीड़ित परिवार से पूछताछ कर रही है। आरोपी मौके से फरार हो गए।

    जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। बाहरी दिल्ली में दीवाली की देर रात शाहबाद डेरी में एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। दिलीप नाम के व्यक्ति को पांच से छह लोगों ने चाकू से ताबड़तोड़ वार करके मौत के घाट उतारा। वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए।

    शाहबाद डेरी थाना पुलिस ने हत्या समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस पीड़ित परिवार से पूछताछ कर हत्या के कारणों का पता लगा रही है।