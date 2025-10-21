दिल्ली में दीवाली की रात आग लगने की 170 से अधिक कॉल मिली, फायर सर्विस ने कहा- टीमें कार्रवाई के लिए तैयार
दिल्ली में दिवाली की रात आग लगने की 170 से अधिक कॉलें दिल्ली फायर सर्विस को मिलीं। अधिकारियों के अनुसार, पटाखों और दीयों के कारण आग लगने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। फायर सर्विस की टीमें कार्रवाई के लिए तैयार हैं और शहर भर में तैनात हैं। लोगों से पटाखे जलाते समय सावधानी बरतने की अपील की गई है। प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है।
एएनआई, नई दिल्ली। दिल्ली में दीपावली की रात 11:30 बजे तक आग लगने की घटनाओं से संबंधित 170 से अधिक कॉल दिल्ली फायर सर्विस को प्राप्त हो चुकी हैं। अधिकारियों के अनुसार, जैसे-जैसे रात बढ़ रही है, और रिपोर्ट्स आना जारी हैं, इन घटनाओं की संख्या में वृद्धि होने की संभावना है। दीपावली के दौरान पटाखों और दीयों के उपयोग के कारण आग लगने की घटनाएं आमतौर पर बढ़ जाती हैं।
दिल्ली फायर सर्विस ने बताया कि उनकी टीमें त्वरित कार्रवाई के लिए तैयार हैं और शहर भर में विभिन्न स्थानों पर तैनात हैं। लोगों से अपील की गई है कि वे पटाखे जलाते समय सावधानी बरतें और आग से बचाव के उपायों का पालन करें। प्रशासन और दमकल विभाग स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके।
