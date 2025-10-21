दिल्ली में दीवाली की रात आग लगने की 170 से अधिक कॉल मिली, फायर सर्विस ने कहा- टीमें कार्रवाई के लिए तैयार

एएनआई, नई दिल्ली। दिल्ली में दीपावली की रात 11:30 बजे तक आग लगने की घटनाओं से संबंधित 170 से अधिक कॉल दिल्ली फायर सर्विस को प्राप्त हो चुकी हैं। अधिकारियों के अनुसार, जैसे-जैसे रात बढ़ रही है, और रिपोर्ट्स आना जारी हैं, इन घटनाओं की संख्या में वृद्धि होने की संभावना है। दीपावली के दौरान पटाखों और दीयों के उपयोग के कारण आग लगने की घटनाएं आमतौर पर बढ़ जाती हैं।