दीवाली की रात दिल्ली में चार जगहों पर लगी भीषण आग, गोदाम में खड़ी गाड़ियां जलकर हुई राख

दीवाली की रात दिल्ली के अलीपुर, नरेला और संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में चार जगह आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। अलीपुर में जूट, नरेला में जूते की फैक्ट्री और संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में एक गोदाम में आग लगी, जिसमें कई गाड़ियां जल गईं। दमकल की 50 से अधिक गाड़ियों ने घंटों बाद आग पर काबू पाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।