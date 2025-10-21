Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    दीवाली की रात दिल्ली में चार जगहों पर लगी भीषण आग, गोदाम में खड़ी गाड़ियां जलकर हुई राख

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 10:55 AM (IST)

    दीवाली की रात दिल्ली के अलीपुर, नरेला और संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में चार जगह आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। अलीपुर में जूट, नरेला में जूते की फैक्ट्री और संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में एक गोदाम में आग लगी, जिसमें कई गाड़ियां जल गईं। दमकल की 50 से अधिक गाड़ियों ने घंटों बाद आग पर काबू पाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। दीपावली यानी सोमवार की रात दिल्ली के अलीपुर, नरेला और संजयगांधी ट्रंसपोर्ट नगर में चार जगहों पर भीषण आग लगी। अलीपुर में जुट, नरेला में जूते फैक्ट्री व फ्लैट और संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में गोदाम में भीषण आग लगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बताया गया कि संजय गांधी ट्रांसपोर्ट में गोदाम में खड़ी कई गाड़ियां भी आग की चपेट में आकर जल गईं। पटाखों की वजह से आग लगने का अंदेशा है।

    दमकल विभाग के अनुसार, इन चारों जगहों पर दमकल की 50 से अधिक गाड़ियों ने कई घंटे बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल इन सभी घटनाओं के बारे में पुलिस जांच कर रही है।