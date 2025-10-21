दीवाली की रात दिल्ली में चार जगहों पर लगी भीषण आग, गोदाम में खड़ी गाड़ियां जलकर हुई राख
दीवाली की रात दिल्ली के अलीपुर, नरेला और संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में चार जगह आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। अलीपुर में जूट, नरेला में जूते की फैक्ट्री और संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में एक गोदाम में आग लगी, जिसमें कई गाड़ियां जल गईं। दमकल की 50 से अधिक गाड़ियों ने घंटों बाद आग पर काबू पाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। दीपावली यानी सोमवार की रात दिल्ली के अलीपुर, नरेला और संजयगांधी ट्रंसपोर्ट नगर में चार जगहों पर भीषण आग लगी। अलीपुर में जुट, नरेला में जूते फैक्ट्री व फ्लैट और संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में गोदाम में भीषण आग लगी।
बताया गया कि संजय गांधी ट्रांसपोर्ट में गोदाम में खड़ी कई गाड़ियां भी आग की चपेट में आकर जल गईं। पटाखों की वजह से आग लगने का अंदेशा है।
दमकल विभाग के अनुसार, इन चारों जगहों पर दमकल की 50 से अधिक गाड़ियों ने कई घंटे बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल इन सभी घटनाओं के बारे में पुलिस जांच कर रही है।
