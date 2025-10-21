सात साल बाद दिल्ली में ऐसा दिवाली, आतिशबाजी से रोशन हुआ आसमन
दिल्ली में कई सालों बाद दिवाली का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। प्रतिबंध हटने के बाद, शहर पटाखों की गूंज और रोशनी से जगमगा उठा। लोगों ने पारंपरिक पटाखे जलाए और दीये आसमान में छोड़े। इंटरनेट पर भी दिवाली की खुशियाँ छाई रहीं, जहाँ लोगों ने सजावट और पूजन के वीडियो साझा किए। इस बार दिवाली का माहौल बहुत ही उत्साहपूर्ण रहा।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। कई सालों बाद दिल्लीवासियों ने दिल खोलकर रोशनी का त्योहार मनाया। पाबंदियों और सख्त नियमों की बेड़ियों से आज़ाद होकर, शाम ढलते ही राजधानी का माहौल पूरी तरह बदल गया। दिवाली की रात पटाखों की गूंज ने सात साल बाद दिल्ली को उसके पारंपरिक रंगों में रंग दिया। जैसे-जैसे रात गहराती गई, आसमान आतिशबाज़ी से जगमगा उठा। त्योहार पर पटाखे जलाने की इजाज़त मिलने से लोगों के चेहरे खिल उठे।
सड़कों और कॉलोनियों में एक के बाद एक रॉकेट, अनार और रंग-बिरंगे फूलों की मालाओं की धूम ने पूरे शहर को एक उत्सव में बदल दिया। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, हर कोई इस दिवाली की खुशियों में डूबा हुआ नज़र आया।
देर रात तक आसमान रंग-बिरंगी रोशनियों और गूँज से जगमगाता रहा। इस बार लोगों ने तथाकथित "ग्रीन पटाखों" की जगह पारंपरिक पटाखों का इस्तेमाल किया, जिससे कई सालों बाद दिल्ली में दिवाली जैसा माहौल बना।
इतना ही नहीं, लोगों ने दीये भी जलाए और उन्हें आसमान में छोड़ा। रात के अंधेरे में ये टिमटिमाती रोशनियाँ आसमान से ऊपर उठती दिखाई दीं। इन दृश्यों ने दिवाली की पारंपरिक और सांस्कृतिक भावना को जीवंत कर दिया। यह जीवंत वातावरण दर्शाता है कि कई वर्षों के बाद, दिल्ली ने अपनी संस्कृति और उल्लास के साथ रोशनी के त्योहार का सही मायने में स्वागत किया।
दिवाली के पावन अवसर पर, इंटरनेट भी दीपों की रोशनी और उल्लास से जगमगा उठा। लोगों ने उत्साहपूर्वक अपने घरों की सुंदर सजावट, रंगोली, दीये और मोमबत्तियों की झलकियाँ साझा कीं। पारंपरिक परिधानों में सजे परिवारों की तस्वीरें और लक्ष्मी पूजन के वीडियो दिवाली की शुभकामनाएँ देते हुए खूब पोस्ट किए गए।
पटाखों की गूँज और आतिशबाजी के मनमोहक दृश्य को भी वीडियो के माध्यम से साझा किया गया। इस डिजिटल माध्यम ने दूर-दूर तक फैले लोगों को भी त्योहार की खुशियों से जोड़ा और दुनिया भर में दिवाली के प्रेम और भाईचारे का संदेश फैलाया।
