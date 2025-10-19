दिल्लीवाले ध्यान दें! CM रेखा गुप्ता और LG वीके सक्सेना ने की दीवाली पर खास अपील; पढ़ें उनके संदेश

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जाकर दीवाली पर पटाखे छुटाने का छूट भले ही जनता के लिए ले ली है,मगर इसके साथ ही सरकार प्रदूषण को लेकर भी चिंतित है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जनता से अपील की है कि लोग पटाखे छुटाएं, मगर ग्रीन पटाखे ही छुटाएं।

वहीं उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने दिल्ली वालों को दीवाली की बधाई देते हुए कहा कि दिल्ली के लोग प्रतिबंधित पटाखों से दूरी रखें। प्रतिबंधित पटाखे छुटाने से दिल्ली का प्रदूषण बढ़ सकता है और उस से हम सब के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है।

मुख्यमंत्री गुप्ता ने दिल्लीवासियों को दीवाली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस पर्व पर सभी एक-दूसरे से प्यार और भाईचारा बढ़ाने का संकल्प लें। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने राजधानी के लोगों से अनुरोध किया है कि दिल्ली को प्रदूषण से बचाने के लिए ग्रीन पटाखों का ही उपयोग करें और पारंपरिक तरीके से दीये प्रज्ज्वलित करें, रंगोली को प्राथमिकता दें और मिठाइयां बांटकर एक-दूसरे को खुशहाली का संदेश दें।

उन्होंने कहा कि देश की राजधानी के पर्यावरण को सुरक्षित रखना हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जनता की शुभकामनांए भी दिल्ली सरकार के साथ हैं। इसीलिए हमारी सरकार लगातार जनहित के कार्य कर रही है और विकास योजनाओं को लगातार अमली जामा पहनाकर विकसित दिल्ली के संकल्प को पूरा करने का प्रभावी प्रयास कर रही है।