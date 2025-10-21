Language
    'ग्रीन' पटाखे नाकाम रहे, दीवाली के बाद दिल्ली की हवा 5 सालों में सबसे खराब

    By Sanjeev Gupta Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 08:58 PM (IST)

    दिल्ली में दीवाली के मौके पर पिछले पांच सालों में सबसे खराब वायु गुणवत्ता दर्ज की गई। पटाखों के कारण प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया, जिससे दिल्ली की हवा की गुणवत्ता में गिरावट आई।

    दिल्ली में दीवाली के मौके पर पिछले पांच सालों में सबसे खराब वायु गुणवत्ता दर्ज की गई।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के विश्लेषण के अनुसार, दिवाली के बाद दिल्ली की वायु गुणवत्ता में तेज़ी से गिरावट आई। सूक्ष्म कण पदार्थ (पीएम 2.5) का स्तर पाँच साल के उच्चतम स्तर पर पहुँच गया।

    दिवाली के बाद के 24 घंटों में पीएम 2.5 की औसत सांद्रता 488 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक पहुँच गई। यह त्योहार से पहले के स्तर 156.6 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से तीन गुना से भी ज़्यादा है।

    2021 से 2025 की अवधि को कवर करते हुए किए गए विश्लेषण से पता चला है कि दिवाली की रात और अगली सुबह पीएम 2.5 का स्तर बढ़ता रहा। 2025 में दिवाली के बाद का 488 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर का स्तर 2021 के बाद से सबसे प्रदूषित अवधि थी।

    आँकड़ों से पता चलता है कि पिछले वर्षों में, पीएम 2.5 का स्तर 2021 में 163.1 से बढ़कर 454.5, 2022 में 129.3 से बढ़कर 168, 2023 में 92.9 से बढ़कर 319.7 और 2024 में 204 से बढ़कर 220 हो गया।

    शोध और सलाहकार समूह क्लाइमेट ट्रेंड्स के एक विश्लेषण में इस वृद्धि के लिए मुख्य रूप से पटाखों से होने वाले स्थानीय उत्सर्जन, एक मीटर प्रति सेकंड से कम की स्थिर हवाओं और सतह के पास प्रदूषकों को फँसाने वाले तापमान को जिम्मेदार ठहराया गया है।

    दिल्ली विश्वविद्यालय के राजधानी कॉलेज के प्रोफेसर एस.के. ढाका ने बताया कि दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में पीएम 2.5 की उच्च सांद्रता स्थानीय पटाखों के उत्सर्जन के कारण है। हवा की गति बेहद कम थी, जिससे फैलाव की कोई गुंजाइश नहीं थी। उन्होंने आगे कहा कि तथाकथित हरित पटाखों ने भी कणिकामय पदार्थ निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनकी गुणवत्ता और संरचना की जाँच आवश्यक है।

    विशेषज्ञों ने कहा कि प्रतिबंध के बावजूद प्रदूषण के स्तर में निरंतर वृद्धि, सख्त कार्रवाई में कमियों और स्वास्थ्य चेतावनियों के प्रति जनता की उपेक्षा, दोनों को दर्शाती है।

    क्लाइमेट ट्रेंड्स की संस्थापक और निदेशक आरती खोसला ने कहा कि यह निराशाजनक है कि पटाखों के हानिकारक प्रभावों को वर्षों तक देखने के बाद भी, हम वही गलतियाँ करते रहते हैं।

    इस अवधि के दौरान औसत तापमान 19°C और 27°C के बीच रहा, लेकिन दिवाली के बाद PM 2.5 का स्तर चरम पर था, जबकि तापमान में थोड़ी गिरावट आई थी।