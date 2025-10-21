Language
    दीपावली की रात दिल्ली में जमकर हुई आतिशबाजी, हवा हुई जहरीली; 'रेड जोन' में पहुंचा AQI

    By Sonu Suman Edited By: Sonu Suman
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 12:14 AM (IST)

    दीपावली की रात दिल्ली में आतिशबाजी के कारण वायु गुणवत्ता गंभीर रूप से गिर गई। अधिकांश निगरानी स्टेशनों ने प्रदूषण का स्तर 'रेड ज़ोन' में दर्ज किया। दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 344 रहा, जो 'बहुत खराब' श्रेणी में आता है। अधिकारियों ने प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान लागू किया है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है।

    दीपावली के मौके पर आतिशबाजी के कारण शहर की हवा की गुणवत्ता में भारी गिरावट दर्ज की गई। 

    पीटीआई, नई दिल्ली। दिल्ली में सोमवार रात दीपावली के मौके पर आतिशबाजी के कारण शहर की हवा की गुणवत्ता में भारी गिरावट दर्ज की गई। अधिकांश वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों ने 'रेड ज़ोन' में प्रदूषण का स्तर दिखाया, जो 'बहुत खराब' से 'गंभीर' श्रेणी को दर्शाता है। रात 10 बजे तक दिल्ली का समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 344 रहा, जो 'बहुत खराब' श्रेणी में है, जबकि चार स्टेशनों पर AQI 'गंभीर' (400 से ऊपर) दर्ज किया गया।

    केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा विकसित SAMEER ऐप के अनुसार, द्वारका (417), अशोक विहार (404), वज़ीरपुर (423) और आनंद विहार (404) में हवा की गुणवत्ता 'गंभीर' थी। दिल्ली का 24 घंटे का औसत AQI, जो प्रतिदिन शाम 4 बजे रिपोर्ट किया जाता है, 345 पर 'बहुत खराब' श्रेणी में रहा, जो रविवार के 326 की तुलना में अधिक है। दोपहर में, 38 में से 31 स्टेशनों ने 'बहुत खराब' हवा की गुणवत्ता दर्ज की, जबकि तीन स्टेशन 'गंभीर' श्रेणी में थे।

    मंगलवार और बुधवार को दिल्ली की हवा की गुणवत्ता के और बिगड़कर 'गंभीर' श्रेणी में व्यापक रूप से पहुंचने की आशंका है। CPCB के अनुसार, AQI को 0-50 के बीच 'अच्छा', 51-100 'संतोषजनक', 101-200 'मध्यम', 201-300 'खराब', 301-400 'बहुत खराब' और 401-500 'गंभीर' श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम (DSS) के आंकड़ों के अनुसार, सोमवार को दिल्ली के वायु प्रदूषण में परिवहन उत्सर्जन का योगदान 15.6 प्रतिशत था, जबकि उद्योगों सहित अन्य कारकों का योगदान 23.3 प्रतिशत रहा।

    रविवार को, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने दिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के चरण II को लागू किया। अधिकारियों ने लोगों से आतिशबाजी के उपयोग में सावधानी बरतने और प्रदूषण कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने की अपील की है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण स्तर को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन और संबंधित विभाग सक्रिय रूप से निगरानी और कार्रवाई कर रहे हैं।

     