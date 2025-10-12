Language
    अतिक्रमण करने वालों पर होगी कार्रवाई, डिप्टी मेयर जयभगवान यादव ने अधिकारियों को दिए निर्देश

    By Dharmendra Yadav Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 07:39 AM (IST)

    दिल्ली नगर निगम के उप महापौर जयभगवान यादव ने जहांगीरपुरी सी-ब्लॉक का निरीक्षण किया और सफाई व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। उन्होंने अंबेडकर पार्क में चारदीवारी बनाने और पेड़ों की छंटाई करने के आदेश दिए। अधिकारियों को अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने और मलबा हटाने के लिए कहा गया।

    दिल्ली नगर निगम के उप महापौर जयभगवान यादव ने वार्ड-17 भलस्वा स्थित जहांगीरपुरी सी-ब्लॉक का निरीक्षण किया।

    जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। दिल्ली नगर निगम के उप महापौर जयभगवान यादव ने वार्ड-17 भलस्वा स्थित जहांगीरपुरी सी-ब्लाक का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उप महापौर ने इलाके की साफ सफाई की व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। इसके साथ ही कूड़ा उठाने वाली एजेंसी को सही ढंग से कार्य करने के लिए कहा।

    इस दौरान महापौर ने जहांगीरपुरी सी-ब्लाक स्थित बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पार्क का निरीक्षण किया। उप-महापौर ने पार्क के साथ लगती निगम की जमीन को पार्क में मिलाकर एक चारदीवारी करने के आदेश दिए। पार्क में लगे पेड़ों की छंटाई करने के लिए कहा।

    उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि इलाके में साफ सफाई की समुचित व्यवस्था की जाए। अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान चलाया जाए। वहीं, यादव ने इलाके से मलबा हटाने एवं नालियों की साफ सफाई एवं सड़कों के गड्ढे भरने के आदेश दिए।

    इस मौके पर इस अवसर पर वार्ड नंबर 17 से निगम पार्षद अजीत यादव, सिविल लाइंस क्षेत्र के उपायुक्त अंशुल सिरोही के अलावा भाजपा के मंडल अध्यक्ष अमित सिंह, मंडल महामंत्री अभिमन्यु ठाकुर आदि उपस्थित रहे।